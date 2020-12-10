От модели до ведьмы и аферистки: все о королеве Ане Тейлор-Джой

Семья и детство

Аня Джозефин Мэри Тейлор-Джой появилась на свет в Майами 16 апреля 1996 года. Родители девочки не имели американского подданства. Ее мама по национальности испанка, выросшая в Великобритании, дизайнер и фотограф. В свою очередь, отец - наполовину шотландец, наполовину аргентинец. Мужчина занимался водно-моторными видами спорта, хотя по первой профессии он международный банкир.

У Ани есть пять братьев и сестер, среди них она - младшая. В детстве девушка жила то в Соединенном Королевстве, то в Южной Америке и до 8 лет знала только испанский язык. Английский она начала осваивать после того, как семья стала жить в Великобритании. К слову, язык она учила с помощью фильмов о Гарри Поттере.

Карьера

Еще в старших классах Аня принимала участие в фотосессиях и успела побывать на обложках различных изданий.

В свои 16 лет девушка окончательно бросила учебу, переехала в Нью-Йорк и посвятила себя моделингу. Оставаться успешной было нетрудно: при росте 173 см ее вес не превышал 53 кг. Но в 2014 году в жизнь Тейлор-Джой пришло кино.

Тогда Аня появилась в эпизоде молодежного фильма фэнтези "Академия вампиров", но ее имя даже не было включено в титры. Затем последовал ряд телевизионных сериалов и несколько фильмов, но международный успех принесла главная роль девочки Томасин в историческом фильме ужасов "Ведьма".

Актриса сыграла старшую дочь родителей-пуритан, семью которых выгнали из христианской общины. Семья перебирается жить рядом с лесом. Во время одной из прогулок пропадает младший ребенок, а вскоре ведьма крадет и среднего сына. Мать семейства винит дочь. Первый показ фильма состоялся в 2015 году.

Сразу после этого прорыва в карьере актрису позвали на одну из главных ролей в фантастическом триллере "Морган".

Одной из значимых лент в карьере Ани также стал фильм "Сплит", где она побывала на одной съемочной площадке с Джеймсом Макэвоем, сыгравшим психопата-убийцу, страдающего расстройством множественной личности. Ту же роль она сыграла и в следующей картине - "Стекло". В этом фильме она снялась еще и с Брюсом Уиллисом и Сэмюэлем Эл Джексоном.

Трейлер "Сплита":

2017 год был особым для актрисы: она получила две номинации - на премию BAFTA как "Восходящая звезда" и премию Лондонского кружка кинокритиков как лучшая британская молодая исполнительница года.

В 2019-м Тейлор-Джой снялась в 5-м сезоне сериала "Острые козырьки", но безусловный успех - главная роль в сериале от Netflix "Ход королевы".

Трейлер сериала "Ход королевы":

За первый месяц его посмотрели 62 миллиона пользователей. Аня исполнила роль Бетт Хармон - сироты, которая с юных лет мечтает стать величайшей шахматисткой в мире, но при этом скрывает растущую зависимость от наркотиков и алкоголя.

"Мне абсолютно наплевать, где камера, как она меня снимает, выгляжу ли я толстой, повернута ли я рабочей или нерабочей стороной", - признавалась актриса в одном из недавних интервью.

Что сейчас?

Многие критики и издания называют Тейлор-Джой звездой будущего, она становится все востребованнее.

Режиссер "Хода королевы" Скотт Фрэнк недавно рассказал в подкаcте The Watch о работе над новыми проектами, в которых он выступит в качестве сценариста.

Фрэнк готовит экранизацию романа "Камера обскура" Владимира Набокова. На Западе это произведение известно под названием "Смех в темноте".