В Латвии выявлен первый случай подтипа дельта-варианта коронавируса AY.4.2

С середины лета в Латвии, как и во всем мире, убедительно доминирует дельта-вариант - никакой другой не смог составить ему конкуренцию. Однако дельта-штамм не стоит на месте - он продолжает мутировать в новые версии вируса. А именно тот факт, что вирус соответствует определенному типу, не означает, что все вирусы этого типа идентичны. Внутри подтипа вирус продолжает изменяться. Самое главное, на что обращают внимание ученые, это то, делают ли новые мутации вирус более опасным для человека.

Изменения, или мутации, потенциально могут происходить в каждой из 30 000 позиций вирусного генома. В среднем каждый секвенированный образец BMC имеет до 47 отличий от исходного варианта вируса.

Янис Кловиньш объясняет, что то, какой тип вируса встречается чаще, а какой реже, связано с эпидемиологической ситуацией в стране.

Например, летом мутации Y145H были обнаружены в двух изолятах пикового белка вирусного генома, но, по-видимому, не распространились дальше.

В настоящее время в Соединенном Королевстве, где преобладает дельта-вариант, 6% секвенированных случаев составляет AY.4.2, известный как дельта-плюс. Однако новый штамм вируса вряд ли будет содержать мутации, которые могут дать вирусу преимущество в выживаемости, сообщает BBC.

В Великобритании AY.4.2 был обнаружен в июле, через два месяца после того, как он стал доминирующим вариантом Covid-19, опередив альфа-вариант.