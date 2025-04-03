В четверг в Вильнюсе прошла церемония прощания с американскими военнослужащими, погибшими на болоте у полигона в Пабраде.
Кортеж с останками американских военных сначала остановился на Кафедральной площади, где его встретили архиепископ Вильнюсский Гинтарас Грушас, президент Литвы Гитанас Науседа, главнокомандующий армией Раймундас Вайкшнорас, министр обороны Довиле Шакалене, другие официальные лица и послы.
Колокола Кафедрального собора звонили, когда кортеж следовал по проспекту Гедиминаса, выстроившиеся здесь солдаты отдавали дань уважения погибшим, некоторые люди плакали.
"Я думаю, что за последние дни мы убедились, насколько важно иметь сильных и надежных союзников, и что еще важнее - чем я особенно горжусь, - так это то, что наш народ, наши люди были готовы помочь всем, чем только можно", - сказал Науседа журналистам.
"Мы сами пережили много разных испытаний в своей истории, поэтому хорошо понимаем, что такое утрата, что такое смерть, что такое честное выполнение долга, чтобы в Литве царили мир и согласие и чтобы никакой внешний враг не мог попытаться покуситься на нашу независимость", - отметил он.
Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, их семьям и всем Соединенным Штатам.
"Готовность быть с нами, как они сами говорят, в тяжелом соседстве - лучшее доказательство того, кто сегодня наши друзья", - сказал Науседа.
Президент поблагодарил всех, кто участвовал в поисково-спасательной операции, включая партнеров из Польши и Эстонии. Эти люди, по словам Науседы, "не считали часы, работали день и ночь".
"Это лучшее доказательство, что такое НАТО и что это НАТО непобедимо и будет непобедимо", - заявил глава государства.
"Их боль - наша боль"
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене подчеркнула, что "каждый солдат наших союзников - наш".
"Они приехали в Литву, на нашу землю защищать наших граждан, эта смерть во время учений - очень тяжелая утрата. У меня сын примерно такого же возраста, я могу только представить, как тяжело приходится их семьям", - сказала министр.
По словам Шакалене, эта операция еще раз показала, что несчастья объединяют.
"В кризисных ситуациях мы способны мобилизоваться и действовать сообща. То, что литовцы, военные из США, Германии и Польши работали плечом к плечу, эстонцы пришли на помощь, норвежцы были готовы, как и военные из других стран, показывает, что мы действительно можем объединиться, переживая кризис, мы можем быть очень сильными", - отметила министр.
Командующий Вооруженными силами Литвы генерал Вайкшнорас от имени всех военнослужащих страны выразил соболезнования семьям погибших, их товарищам и обществу США.
"Американские подразделения присутствуют в Литве не просто так, это присутствие призвано сдерживать Россию от ее замыслов. Совместные учения, их интеграция с нашими подразделениями (...), были налажены тесные и прочные связи", - подчеркнул Вайкшнорас.
"Потеря их солдат - это наша потеря, их боль - наша боль", - добавил он.
Командир 1-й бронетанковой дивизии генерал-майор Кертис Тейлор сказал, что он впечатлен поддержкой, оказанной американцам литовскими военными и правительственными учреждениями с самого начала трагедии.
По его словам, без помощи литовской армии затонувшую бронемашину, возможно, не удалось бы найти, поскольку военная техника постоянно увязает.
"Если бы мы не нашли ее той ночью, мы, вероятно, никогда бы ее не нашли. Именно героизм вашей водолазной команды позволил нам найти машину", - сказал командир военного контингента США в Литве.
"Это важно для нашей страны"
На Кафедральной площади и проспекте Гедиминаса собралось более тысячи человек, у них в руках были флажки США и Литвы.
"Я пришла из гражданского долга, солидарности, это важно для нашей страны, наших граждан", - сказала BNS 39-летняя юрист Инга, пришедшая на прощание.
Между тем 77-летний Антанас, бывший военный доброволец, ныне занимающийся общественной деятельностью, сказал BNS, что он пришел, потому что знает, что значит быть солдатом.
"Эмоции такие, что мы защищаем свою родину, а они пришли нам на помощь, (...) приехали из другой страны, чтобы защитить нас, было бы нелогично не проявить уважение", - отметил мужчина.
25-летняя студентка Каролина Йочите рассказала BNS, что пришла на прощание, потому что сочла своим долгом проявить солидарность с погибшими солдатами.
"Я думаю, что мысль о том, что в нашей стране погибли зарубежные военные из состава сил НАТО, эмотивная, поскольку, как пишут всюду в СМИ, это показывает нашу силу как НАТО", - сказала девушка.
"Хотя это и горькое событие, вся спасательная операция показала, что наши военные достаточно сильны и могут проводить сложные операции", - добавила она.
От Кафедральной площади кортеж проследовал по проспекту Гедиминаса до пересечения с улицей Ю. Тумо-Вайжганто, а оттуда - в Вильнюсский аэропорт, откуда прах американских военных будет доставлен обратно на родину.
Семьям погибших пожертвовано более 200 тысяч евро
Организаторами церемонии прощания выступили Министерство обороны, посольство США в Литве и организация "Сильны вместе".
Телеканал Laisves TV, инициировавший кампанию по сбору средств для семей погибших, сообщает, что было собрано более 200 тыс. евро.
Как ранее сообщало агентство BNS, 25 марта во время учений на полигоне в Пабраде пропали четыре американских солдата, передвигавшихся на эвакуационной бронемашине M88 Hercules.
Поисково-спасательная операция длилась неделю. В ней приняли участие военнослужащие, сотрудники системы внутренних дел и гражданские лица из Литвы, США, Польши и Эстонии.
Бронемашину с телами трех солдат подняли из болота в понедельник, 31 марта, а во вторник, 1 апреля, был найден четвертый утонувший американский солдат.
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