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"Готовность быть с нами, как они сами говорят, в тяжелом соседстве - лучшее доказательство того, кто сегодня наши друзья", - сказал Науседа.

Президент поблагодарил всех, кто участвовал в поисково-спасательной операции, включая партнеров из Польши и Эстонии. Эти люди, по словам Науседы, "не считали часы, работали день и ночь".

"Это лучшее доказательство, что такое НАТО и что это НАТО непобедимо и будет непобедимо", - заявил глава государства.

"Их боль - наша боль"

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене подчеркнула, что "каждый солдат наших союзников - наш".

"Они приехали в Литву, на нашу землю защищать наших граждан, эта смерть во время учений - очень тяжелая утрата. У меня сын примерно такого же возраста, я могу только представить, как тяжело приходится их семьям", - сказала министр.

По словам Шакалене, эта операция еще раз показала, что несчастья объединяют.

"В кризисных ситуациях мы способны мобилизоваться и действовать сообща. То, что литовцы, военные из США, Германии и Польши работали плечом к плечу, эстонцы пришли на помощь, норвежцы были готовы, как и военные из других стран, показывает, что мы действительно можем объединиться, переживая кризис, мы можем быть очень сильными", - отметила министр.

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Командующий Вооруженными силами Литвы генерал Вайкшнорас от имени всех военнослужащих страны выразил соболезнования семьям погибших, их товарищам и обществу США.

Фото: AP/Scanpix