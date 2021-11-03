Ср, 3.11.2021
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Имант Паэглитис, руководитель RAKUS

В четверг погода немного улучшится

Кот на крыше машины ФОТО: Zane Bitere/LETA

По прогнозам синоптиков, в четверг в Латвии прекратится дождь, среди облаков выглянет солнце.

Ночью начиная с юго-запада страны дождь утихнет, облака рассеются. Днем лишь местами пройдет дождь, вечером в четверг в юго-западных регионах ожидаются более сильные дожди.

Ночью будет дуть юго-западный ветер, температура воздуха на рассвете составит +2...+8 градусов.

Днем слабый южный ветер сменится восточным, воздух прогреется до +8...+10 градусов.

В начале ночи в Риге пройдет дождь, в дальнейшем значительных осадков не ожидается, выглянет солнце. Ветер в основном будет слабым, температура воздуха повысится с +6 градусов ночью до +9 градусов днем.


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