В четверг погода немного улучшится
По прогнозам синоптиков, в четверг в Латвии прекратится дождь, среди облаков выглянет солнце.
По прогнозам синоптиков, в четверг в Латвии прекратится дождь, среди облаков выглянет солнце.
Ночью начиная с юго-запада страны дождь утихнет, облака рассеются. Днем лишь местами пройдет дождь, вечером в четверг в юго-западных регионах ожидаются более сильные дожди.
Ночью будет дуть юго-западный ветер, температура воздуха на рассвете составит +2...+8 градусов.
Днем слабый южный ветер сменится восточным, воздух прогреется до +8...+10 градусов.
В начале ночи в Риге пройдет дождь, в дальнейшем значительных осадков не ожидается, выглянет солнце. Ветер в основном будет слабым, температура воздуха повысится с +6 градусов ночью до +9 градусов днем.