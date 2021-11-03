В четверг погода немного улучшится

Ночью начиная с юго-запада страны дождь утихнет, облака рассеются. Днем лишь местами пройдет дождь, вечером в четверг в юго-западных регионах ожидаются более сильные дожди.

В начале ночи в Риге пройдет дождь, в дальнейшем значительных осадков не ожидается, выглянет солнце. Ветер в основном будет слабым, температура воздуха повысится с +6 градусов ночью до +9 градусов днем.