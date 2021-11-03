Суд рассмотрит жалобу сотрудницы Минблага на обязательную вакцинацию

Руцка в настоящее время является старшим экспертом в департаменте социального страхования министерства, а всего в сфере государственного управления она проработала более десяти лет.

Дело будет рассматриваться в Административном районном суде 8 ноября и станет первым делом в связи с установленной правительством обязательной вакцинацией против Covid-19.

Суд оценит, соразмерно ли это постановление конкретной ситуации данных лиц.

Ранее председатель Административного районного суда Илзе Фреймане сообщила, что первое дело будет рассмотрено до 15 ноября, когда вступит в силу требование для всех сотрудников государственных и муниципальных учреждений иметь свидетельство о вакцинации против Covid-19 или о перенесенном заболевании.

Председатель суда подчеркнул, что административный суд может отменить постановление только в отношении отдельных заявителей, а не в целом.