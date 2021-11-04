Чт, 4.11.2021
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Полиция ищет свидетелей: в Огре столкнулись водитель электросамоката и велосипедист

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Столкновение водителя электросамоката с велосипедистом произошло 31 октября около 15:20 в Огре на улице Бривибас, сообщает Госполиция.

В результате ДТП велосипедистка получила травмы, водитель электросамоката покинул место происшествия.

Госполиция призывает отозваться очевидцев ДТП, которые могут предоставить любую информацию, полезную для расследования, а также самого водителя электросамоката, позвонив по телефону 20269226 или 110.


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