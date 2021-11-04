В Латвии от инсульта ежедневно умирают от 4 до 5 человек. Как определить его признаки?

Специалист подчеркнула, что за десять лет здоровье населения улучшилось, так как в 2011 году ежедневно от инсульта умирали до семи человек.

Невролог сказала, что людям старше 40 лет особенно важно уделять внимание своему здоровью, ведь профилактические меры и здоровый образ жизни значительно снижают риск инсульта и других заболеваний.

"Если возникают подозрения на инсульт, нужно действовать быстро, потому что важна каждая минута. Чем раньше пациент попадет в больницу, тем лучше", - подчеркнула Миглане.

Она напомнила о способе определения признаков инсульта:

человека следует попросить улыбнуться и поднять обе руки. Если он не может улыбаться и держать руки симметрично, то необходимо вызвать неотложную помощь.

В прошлом году в Латвии от инсульта умерло 1773 человека. 14% этих людей были моложе 65 лет. Инсульт - самая частая причина инвалидности, а в 30% случаев инсульт заканчивается летальным исходом.

Уже сообщалось, что Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) совместно с Министерством здравоохранения запустил кампанию "Время - это жизнь" для повышения осведомленности общественности об инсульте и его симптомах.