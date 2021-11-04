Чт, 4.11.2021
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Каспар Берзиньш, советник министра здравоохранения
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За серьезные осложнения после вакцинации будет выплачиваться компенсация

Вакцинация ФОТО: Jüri Looring

В четверг, 4 ноября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о контроле за распространением инфекции Covid-19, согласно которым вакцинированным против Covid-19, у которых наблюдались умеренные или серьезные осложнения, будет выплачиваться компенсация.

Первоначально формулировка предусматривала компенсацию только в случае причинения серьезного вреда, то есть если проблемы со здоровьем носят постоянный характер. Однако по предложению оппозиционного депутата Юлии Степаненко законом теперь предусмотрен механизм выплаты компенсации и пациентам, получившим умеренный ущерб.

Ранее на заседании комиссии Сейма по защите, внутренним делам и предотвращению коррупции с таким решением согласился и председатель комиссии Юрис Ранцанс. По его мнению, было бы соразмерно предусмотреть такую ​​компенсацию и по крайней мере оплату медицинских расходов, понесенных в результате полученной вакцины.

С этой идеей на заседании комиссии согласился и омбудсмен Юрис Янсонс, заявив, что механизмы компенсации должны существовать. Вначале он недвусмысленно подчеркнул, что в случае серьезного ущерба здоровью или жизни должна быть компенсация, а в случае умеренного ущерба это спорный вопрос.

Ранцанс сказал, что даже если бы умеренные побочные эффекты были у одного человека из миллиона и он бы попал в больницу, где месяц лечился бы после получения прививки, государству пришлось бы возместить стоимость лечения. По его мнению,

было бы несправедливо, если бы государство обязывало вакцинироваться, но в случае вынужденного лечения не покрывало затраты.

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При этом он добавил, что в случае простого покраснения или повышенной температуры компенсации не будет.

Было отклонено возражение оппозиционера Ивара Зариньша, который определил, что компенсация должна причитаться за любой ущерб, который возникнет после получения дозы вакцины.


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