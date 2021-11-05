Марш, который не прошел. Как День народного единства отметили русские националисты

Через некоторое время удается обнаружить двоих националистов, откликнувшихся на призыв Белецкого: они тоже сидят на лавочке и нервно обсуждают, стоит ли им идти на второй "метромарш", который начнется в 14.00. Один из них, представившийся Сергеем, говорит, что был на всех "Русских маршах", начиная с 2008 года, в том числе на тех, где выступал Алексей Навальный - это произошло именно в Люблино, родном районе политика.

Алексей Навальный на "Русском марше" в 2011 году ФОТО: Youtube

Политика Алексея Навального часто упрекали за участие в "Русском марше", последний раз это делала партия "Яблоко", призывая не давать ему премию имени Сахарова.

Сергей ностальгически вспоминает концерт группы "Коловрат" (крайне правая националистическая рок-группа - прим. ред.) и многотысячные собрания. Сейчас, по его словам, ни на что хорошее он не надеется, да и лозунги, которые предлагают организаторы, ему не близки.

Он показывает в телеграм-канале список из десятка лозунгов, среди которых "Жизни русских - имеют значение!", "Ходят слухи по стране! Нацпредатели в Кремле!" и "Русским - Майдан! Путина - в Магадан!". В конце концов они с другом снимаются с лавочки и спускаются в метро "Братиславская".

Метромарш

Мы встречаемся с националистом Владимиром на станции метро "Театральная" после нескольких мер предосторожности с его стороны - он требует сфотографировать и переслать ему аккредитацию и подходит ко мне только после этого. Шарф-"имперка" спрятан под черное пальто, ботинки аккуратно начищены, лицо скрывает черная маска. Владимир не особенно готов говорить о своих взглядах, а когда все-таки начинает - они мало отличаются от тех, что звучат на оппозиционных коммунистических митингах или митингах сторонников Навального: Владимир выступает за смену власти, свободу политическим заключенным, мигранты, по его словам, "особо не парят сейчас, пока живут по правилам - пусть живут".

Участники "Русского марша"-2021 собираются на станции метро "Пушкинская" ФОТО: BBC

Тем временем в телеграм-чат одной из националистических бригад приходит инструкция, состоящая из десяти пунктов. По ней участники "Русского марша" должны доехать до станции "Пушкинская", отписаться координаторам, получить следующие указания, "не вступать в разговоры с полицией", "делать вид, что ждешь поезд", "запрещается выходить на улицу курить". На "Пушкинской" многолюдно от прессы в желтых жилетах. Владимир находит группу молодых людей в милитаризированной одежде и присоединяется к ней.

Полицейских сначала немного - и несколько из них, как и пресса, читают, сгрудившись вокруг смартфона, чаты, в которых идет координация. Они вызывают подкрепление - и на станцию приезжает несколько десятков человек в уже более тяжелом обмундировании; впрочем, шлемы висят на лямках бронежилетов, их не надевают. Когда ожидающих указаний становится несколько десятков, полицейские приступают к проверке документов, "выдергивая" людей по одному и препровождая их наверх "буквально на пять минут, стандартная проверка документов". Обратно никто из них не возвращается.

Проверка документов у участников "Русского марша"-2021 на станции "Пушкинская" ФОТО: BBC