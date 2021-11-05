В среднем пациент с Covid-19 проводит в RAKUS 10 дней. Больница обратилась к студентам

Она добавила, что сейчас в больнице среднее время лечения пациента с Covid-19 занимает десять дней, так как это самое оптимально время, конечно, во внимание принимается тяжесть болезни, с которой пациенты попадают в больницу.

Однако она отмечает, что изменения ухудшения или улучшения состояния пациента измеряются в минутах и ​​часах.

"Наше отделение интенсивной терапии очень загружено, поэтому мы все время смотрим, что происходит с пациентами.

Поэтому мы особо работаем над тем, чтобы пациент не находился в больнице слишком долго, но достаточно долго, чтобы ему не нужно было возвращаться еще раз", - сказала Будзила.

Она особо отметила, что забота о пациентах - это командная работа, поэтому в этих условиях важно привлекать к работе в больнице добровольцев, чтобы по возможности больше освободить медиков от исполнения других обязанностей, и чтобы они могли выполнять работу непосредственно по своей специфике.

"То, что у нас катастрофически не хватает ресурсов, не новость, но сейчас это очень ощущается.

Мы обращаемся к студентам и медсестрам, которые сейчас не работают по профессии, и призываем их вернуться на работу, чтобы в больнице можно было гораздо эффективнее оказывать помощь пациентам", - добавила Будзила.

Напомним, общее число пациентов с Covid-19 в больницах Латвии в течение дня выросла с 1531 человека в среду до 1554 человек в четверг.