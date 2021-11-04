Молодая, здоровая, с вакциной и не могла вздохнуть: как меня свалил ковид

Моя первая реакция - злость. Какие-то сопли уничтожают все планы. Я тут же лихорадочно соображаю, что во время ЧС все контактные лица, в том числе вакцинированные, уходят на карантин. Всю пятницу я отменяю все, что можно - визит младшего ребенка в Стоматологический институт (а мы так долго стояли на очереди), визит старшего к зубному (а у него болит зуб), свой визит к подологу, съемки в новой передаче (в кои-то веки пригласили на телек), эфир "Кто вам платит?" и так далее.

Расчистив календарь, начинаем карантин с суши. У мужа и соплей-то уже нет, вся семья чувствует себя хорошо. Но я какая-то сонная. Устала, наверно, думаю я.

Лихорадка, ломота и палка в нос

В субботу я понимаю, что это не просто усталость. Поднимается температура, около 38, но пугает, с каким ознобом она приходит. Я вся трясусь, зверски холодно, и колени - как же крутит колени, словно кто-то выворачивает наизнанку. Я, конечно, знаю, что температуру до 38 и даже 38,5 сбивать не надо, организм борется. Обильное питье - да, я пью чай по кругу - с имбирем, с лимоном, травяной, с медом, и все заново. Но меня трясет и выворачивает колени, мне больно. Перестаю себя мучить, принимаю парацетамол.

Вскоре я пойму, что парацетамол не мой помощник, реакции на него практически ноль. Я потею, вытираю капли пота, но даже моментально облачившись в сухое, тут же начинаю мерзнуть. На часик-другой температура погуляла до 37 и вернулась к 38 с болью. Перехожу на ибуметин. На 6 часов он заглушает боль и я чувствую себя лучше.

Дома есть экспресс-тесты, спасибо свекрови. У подростка показывает негатив. Но он и не жалуется ни на что. Решаю сделать себе - мой первый ковид-тест. Я так и не засунула палку в нос до самой отметки, но и этого хватило - ПОЗИТИВ.

В воскресенье больным проснулся младший пятилетний сын. Температура 39. И больше ничего.

Лаборатория и боль в груди

В понедельник я связываюсь с семейной - мы контактные, и у двоих из нас симптомы. Договариваемся, что все трое (я и двое детей) пройдем лабораторный тест. Получаю инструкцию об обильном питье и жаропонижающем. И, конечно, карантине.

Во вторник вечером мы попадаем на лабораторный тест - в будке рядом с домом. Эта прогулка дается мне с трудом, у меня уже 39. Возвращаюсь мокрая, отчетливо понимая, что что-то не так с дыханием.

Подросток по-прежнему в норме. У младшего еще пару раз поднялась температура, больше ничего не вылезло, и спустя два дня она ушла, словно и не было ее.