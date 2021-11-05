Что за подозрительные надрезы можно заметить на сосисках?

Внимательная хозяйка Агнесе эти странные надрезы на сосисках замечала многократно, и чтобы узнать, что это, и развеять свои опасения, что сосиски переупакованы, она обратилась в программу 4. studija.

На этот раз в руках у женщины были сосиски от Gaļas nams Ādaži, и, как рассказала программе представитель компании, надрезы на каждой сосиске делает специальный производственный нож, чтобы снять полимерную оболочку, в которой формируются сосиски.

Таисия Громова, руководитель компании по вопросам качества, поясняет, что это техническое повреждение, используемое специально, чтобы не приходилось заниматься этим вручную. На качество продуктов это никак не влияет, подтвердили и в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD).

Агнесе также заметила на одной из сосисок синюю пленку, которой не должно быть на них. Это оказалась часть полимерной оболочки, в которую изначально были завернуты сосиски. Ее не должно быть, это признает как производитель, так и PVD.

Представитель компании пояснила, что ножи, из-за которых пленка попала в сосиску, в устройстве заменены и такого больше не повторится.