В Тукумском крае маленький мальчик на квадроцикле сбил своего отца
В четверг в Тукумском крае маленький мальчик на квадроцикле наехал на своего отца, который после происшествия был доставлен в больницу, сообщает агентство LETA.
В четверг в Тукумском крае маленький мальчик на квадроцикле наехал на своего отца, который после происшествия был доставлен в больницу, сообщает агентство LETA.
ДТП произошло в волости Ванес Тукумского края в момент, когда мальчик 2015 года рождения катался на квадроцикле по двору частного дома. Полиция отмечает, что транспортное средство не было зарегистрировано.
Мужчина получил травмы и был доставлен в медучреждение.
Полиция в связи с произошедшим оформила протокол регистрации дорожно-транспортного происшествия.