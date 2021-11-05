Пт, 5.11.2021
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В Тукумском крае маленький мальчик на квадроцикле сбил своего отца

Иллюстративное фото ФОТО: Wirestock Creators/shutterstock.com

В четверг в Тукумском крае маленький мальчик на квадроцикле наехал на своего отца, который после происшествия был доставлен в больницу, сообщает агентство LETA.

ДТП произошло в волости Ванес Тукумского края в момент, когда мальчик 2015 года рождения катался на квадроцикле по двору частного дома. Полиция отмечает, что транспортное средство не было зарегистрировано.

Мужчина получил травмы и был доставлен в медучреждение.

Полиция в связи с произошедшим оформила протокол регистрации дорожно-транспортного происшествия.


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