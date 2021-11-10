Кто вам платит? ⟩ Как достучаться до русских, не переходя на личности

Шел второй год пандемии, Рижская дума обратилась к жителям с призывом вакцинироваться, в том числе на русском языке. На ролик потратили спорные четыре тысячи евро, но он хотя бы вышел. В Сейме же до сих пор не могут договориться, можно ли рассылать буклеты о вакцинации на русском языке и даже в критической ситуации закон о государственном языке пока побеждает. Все чаще звучит мнение о проваленной коммуникации с русскими в Латвии, которые теперь "переполняют коронавирусные больницы". Но в русских ли дело? Разбираемся в эфире "Кто вам платит?".