Ср, 10.11.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Кто вам платит? ⟩ Как достучаться до русских, не переходя на личности

Вадим Радионов и Эрика Сташкевич ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Шел второй год пандемии, Рижская дума обратилась к жителям с призывом вакцинироваться, в том числе на русском языке. На ролик потратили спорные четыре тысячи евро, но он хотя бы вышел. В Сейме же до сих пор не могут договориться, можно ли рассылать буклеты о вакцинации на русском языке и даже в критической ситуации закон о государственном языке пока побеждает. Все чаще звучит мнение о проваленной коммуникации с русскими в Латвии, которые теперь "переполняют коронавирусные больницы". Но в русских ли дело? Разбираемся в эфире "Кто вам платит?".

Гости эфира:

  • Мирослав Митрофанов - депутат Рижской думы от списка "Русский союз Латвии", биолог;
  • Жаклина Циновска - творческий директор Первого Балтийского канала.

Темы эфира:

  • "Низкий уровень вакцинации против Covid-19 в Латвии и странах региона в целом - это "постсоветское наследие", заявил министр культуры Наурис Пунтулис. Что не так с этим утверждением?
  • Часть латышской аудитории в антиваксерских настроениях среди русскоязычных Латвии обвиняет российское телевидение. Обоснованно ли? 
  • ПБК объявил, что подготовит цикл передач о коронавирусе и вакцинации на русском языке за свой счет. Вскоре NEPLP аннулировал каналу лицензию. Говорим о ситуации и будущем ПБК, а также русскоязычных СМИ в Латвии.
  • В языке ли дело? В медленной вакцинации виновато отсутствие информации на русском языке или проблемы глубже? О маргинализации и зачистке русского поля. 

Встречаемся в 18:00 тут или на нашей страничке в Facebook!  


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