Covid-19: в Латвии самый высокий уровень смертности в Европе

За последние две недели в Латвии с 18 по 31 октября уровень смертности от диагностированного Covid-19 достиг 244,8 случая на миллион жителей.

За Латвией следуют Болгария с 242,7 и Румыния с 230,3 случая смерти на миллион жителей за предыдущие две недели.

Между тем средний уровень смертности от диагноза Covid-19 в ЕС и ЕЭЗ за этот период составил 27,2 случая на миллион жителей.

Уровень смертности в соседних с Латвией странах также относительно быстро вырос. В Литве уровень смертности за предыдущие две недели составил 78,4 случая, а в Эстонии - 82 случая на миллион жителей. Смертность с диагнозом Covid-19 в Хорватии была выше, чем в обеих соседних с Латвией странах.

Также за последние две недели при сравнении показателей ЕС и ЕЭЗ на первом месте по-прежнему находится Латвия с уровнем кумулятивной заболеваемости 1757,3 случаяна 100 000 жителей. Однако в ближайшие дни ситуация изменилась, и в начале этой недели Латвию по заболеваемости опередила Эстония. Вчера там 14-дневный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 жителей достиг 1808,1 случая, а в Латвии он снизился до 1652,8. В Литве этот показатель вчера снизился до 1397,2 случая на 100 000 жителей.