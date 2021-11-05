Поcле локдауна религиозные организации должны будут работать в "зеленом" режиме

Министерство юстиции (Минюст) сообщило LETA, что во время заседания совета Борданс оценил деятельность религиозных объединений во время режима чрезвычайной ситуации, строго соблюдая меры эпидемиологической безопасности, организовывая услуги на расстоянии и встречаясь с верующими индивидуально. Он также выразил сожаление по поводу игнорирования эпидемиологических требований со стороны некоторых религиозных организаций, что явно нарушает государственные ограничения, ставит под угрозу здоровье и жизнь людей и снижает шансы на эффективную борьбу с распространением инфекции Covid-19.

Он указал, что все общество должно проявить солидарность в это время, и было ясно, что единственное решение на данный момент - строго придерживаться ограничений и пройти вакцинацию для борьбы с пандемией.

На заседании совета представители религиозных организаций положительно оценили ситуацию, когда в сложившихся обстоятельствах религиозная деятельность не запрещена для верующих прихожан и церкви доступны для индивидуального посещения.

По сообщению Latvijas Radio, религиозные организации попросили Борданса рассмотреть возможность того, чтобы вакцинация против Covid-19 не была обязательной для сотрудников церкви, позволяя им работать только с соответствующим тестом на антиген Covid-19.

В настоящее время у министерства нет данных о том, сколько пасторов вакцинировано на данный момент.

В Министерстве сообщили, что церкви и в дальнейшем будут открыты для индивидуальных посещений всех верующих. В то же время было решено, что Минюст представит предложение оперативной группе управления под председательством директора Государственной канцелярии о том, как церкви смогут работать в будущем в "зеленом" режиме.