Пт, 5.11.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Поcле локдауна религиозные организации должны будут работать в "зеленом" режиме

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns ФОТО: Zane Bitere / LETA

После 15 ноября религиозные организации должны работать в "зеленом" режиме, подчеркнул сегодня, 5 ноября, на заседании Консультативного совета по делам религий министр юстиции Янис Борданс (JKP), пишет LETA.

Министерство юстиции (Минюст) сообщило LETA, что во время заседания совета Борданс оценил деятельность религиозных объединений во время режима чрезвычайной ситуации, строго соблюдая меры эпидемиологической безопасности, организовывая услуги на расстоянии и встречаясь с верующими индивидуально. Он также выразил сожаление по поводу игнорирования эпидемиологических требований со стороны некоторых религиозных организаций, что явно нарушает государственные ограничения, ставит под угрозу здоровье и жизнь людей и снижает шансы на эффективную борьбу с распространением инфекции Covid-19.

Он указал, что все общество должно проявить солидарность в это время, и было ясно, что единственное решение на данный момент - строго придерживаться ограничений и пройти вакцинацию для борьбы с пандемией.

На заседании совета представители религиозных организаций положительно оценили ситуацию, когда в сложившихся обстоятельствах религиозная деятельность не запрещена для верующих прихожан и церкви доступны для индивидуального посещения.

По сообщению Latvijas Radio, религиозные организации попросили Борданса рассмотреть возможность того, чтобы вакцинация против Covid-19 не была обязательной для сотрудников церкви,  позволяя им работать только с соответствующим тестом на антиген Covid-19.

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В настоящее время у министерства нет данных о том, сколько пасторов вакцинировано на данный момент. 

В Министерстве сообщили, что церкви и в дальнейшем будут открыты для индивидуальных посещений всех верующих. В то же время было решено, что Минюст представит предложение оперативной группе управления под председательством директора Государственной канцелярии о том, как церкви смогут работать в будущем в "зеленом" режиме.

Минюст также готов обратиться к оперативной группе управления с просьбой рассмотреть возможность тестирования на Covid-19 перед службами для духовенства и служителей с 15 декабря этого года, если заинтересованные лица не смогут представить действующий сертификат Covid-19.


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