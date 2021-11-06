Показатели заболеваемости Covid-19 в Латвии продолжают снижаться

В пятницу подтверждено 1888 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 28 инфицированных.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1298 (68,75%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 590 (31,25%) были вакцинированы.
Из 28 скончавшихся больных Covid-19 не были привиты 26, были вакцинированы двое.
После продолжительного роста 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости, который 30 октября составлял 1801,2 случая на 100 000 населения, в последние дни падает - в пятницу он снизился с 1652,8 до 1597,7 случая.
В пятницу было проведено 23 906 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,9%.