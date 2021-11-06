Сб, 6.11.2021
Хотели подождать, наверное, до весны. Тогда посмотреть и вакцинироваться. Но вышло так, что мы заболели Юлия, вдова умершего от Covid-19
Юлия, вдова умершего от Covid-19

Показатели заболеваемости Covid-19 в Латвии продолжают снижаться

Иллюстративное фото ФОТО: WOJTEK JARGILO

Показатели заболеваемости Covid-19 в Латвии продолжают снижаться - в пятницу 14-дневный кумулятивный показатель составил менее 1600 случаев на 100 000 населения, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

В пятницу подтверждено 1888 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 28 инфицированных.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1298 (68,75%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 590 (31,25%) были вакцинированы.

Из 28 скончавшихся больных Covid-19 не были привиты 26, были вакцинированы двое.

После продолжительного роста 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости, который 30 октября составлял 1801,2 случая на 100 000 населения, в последние дни падает - в пятницу он снизился с 1652,8 до 1597,7 случая.

В пятницу было проведено 23 906 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,9%.

 

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