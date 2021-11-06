KNAB оштрафовал бывшего директора Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы

Алексеенко получил штраф в размере 140 евро, так как исполнял функции государственного должностного лица в ситуации конфликта интересов. Будучи директором департамента, в июле 2016 года и в июне 2020 года он принял на работу свою родственницу. Этот штраф он заплатил в октябре.

Также Алексеенко был назначен штраф в размере 70 евро за то, что 16 октября 2020 года он издал указание о выплате денежной премии в размере 210 евро супруге своего родственника, также исполняя функции своей должности в ситуации конфликта интересов. Этот штраф Алексеенко заплатил в сентябре.

Напоминаем, Рижская дума решила освободить Алексеенко от обязанностей директора департамента 28 апреля 2021 года. Однако, для этого необходимо решение суда об освобождении должностного лица от обязанностей, так как против отстранения Алексеенко выступил профсоюз, что не позволяет просто закончить трудовые отношения.