Депутат устраивал родственников на работу в Рижскую думу - теперь его могут уволить

Анатолий Алексеенко (ЧСР), директор департамента экологии и жилищного строительства Рижской думы, может лишиться должности из-за конфликта интересов, выяснило агентство LETA.
Стало известно, что он нанял в ведомство как бывшую, так и нынешнюю супругу. Алексеенко нанял мать своего ребенка Илону Диманте 1 октября 2009 года.
Зарплата Диманте составляет 2264 евро. В ее должностные обязанности входит управление, планирование, организация, контроль и улучшение работы Финансово-экономического управления.
В ее обязанности также входило обеспечение организации и хранения документов в структурных подразделениях отдела и их соответствие номенклатуре дел, обеспечение хода финансового планирования и процессов закупок, контроль предоставления необходимых структурных ресурсов и другие обязанности.
Эдмунд Цепуритис (APP), глава комитета по жилищному хозяйству и окружающей среде, курирующий департамент, пояснил, что Алексеенко отрицал, что Диманте была его женой. Однако ему пришлось признать, что она мать его детей.
На момент проверки Алексеенко поручил эту работу заместителю директора департамента, но это не устранило конфликт интересов, так как заместитель напрямую подчиняется Алексеенко.
С момента возбуждения дисциплинарного производства начальник управления заболел и длительное время находится в нетрудоспособном состоянии.
Это, в свою очередь, помешало получить разъяснения относительно другого человека - Веры Бобровой, которая, по неофициальной информации, является бывшей женой Алексеенко. Боброва работает в департаменте окружающей среды как внештатный сотрудник. Ее зарплата установлена в размере 1050 евро в месяц.
В ее должностные обязанности входило размещение информации на сайте ведомства на русском языке.
Бобровой не предоставлен доступ в отдел, у нее нет карточки сотрудника, нет рабочего телефона и ничего другого, подтверждающего ее принадлежность к отделу. С ней по очереди заключены несколько срочных трудовых договоров. Следовательно, ее имя нигде не фигурировало, и если бы рижанин захотел связаться с этим специалистом, у него не было бы такой возможности.
Как пояснил Цепуритис, учитывая состояние Алексеенко, получить необходимые разъяснения в отношении Бобровой не представляется возможным. В свою очередь, для разрешения конфликта интересов принято решение освободить Алексеенко от должности.
Однако, учитывая, что профсоюз не согласен с увольнением Алексеенко, у Рижской думы нет другого выхода, кроме как решать этот вопрос в суде. Соответственно, муниципалитет готовит заявление в суд, на основании которого в будущем директор департамента жилищного строительства и окружающей среды может быть уволен.
Ранее передача TV3 Nekā personīga сообщала, что в департаменте жилищного строительства и окружающей среды работают родственники директора. В отделе была создана структура, в которой зарплата выплачивалась сотрудникам, которые не были на работе.
По результатам внутреннего аудита был ликвидирован информационный сектор Совета по правовой безопасности, а его сотрудники уволены. В их числе - супруга бывшего директора ведомства Алексеенко Боброва, которая не выходила на работу, но получала зарплату в размере 1064 евро в месяц.
Алексеенко в течение этого года также был замешан в нескольких скандалах.
Однако Алексеенко попал в суд по делу о хранении незаконного глушителя телефонного сигнала. Его приговорили к штрафу в 1850 евро.
Алексеенко - член партии "Чести служить Риге".
Агентству LETA пока не удалось связаться с Алексеенко.