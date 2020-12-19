Депутат устраивал родственников на работу в Рижскую думу - теперь его могут уволить

Стало известно, что он нанял в ведомство как бывшую, так и нынешнюю супругу. Алексеенко нанял мать своего ребенка Илону Диманте 1 октября 2009 года.

Зарплата Диманте составляет 2264 евро. В ее должностные обязанности входит управление, планирование, организация, контроль и улучшение работы Финансово-экономического управления.

В ее обязанности также входило обеспечение организации и хранения документов в структурных подразделениях отдела и их соответствие номенклатуре дел, обеспечение хода финансового планирования и процессов закупок, контроль предоставления необходимых структурных ресурсов и другие обязанности.

Эдмунд Цепуритис (APP), глава комитета по жилищному хозяйству и окружающей среде, курирующий департамент, пояснил, что Алексеенко отрицал, что Диманте была его женой. Однако ему пришлось признать, что она мать его детей.

Цепуритис пояснил, что у Алексеенко возник конфликт интересов, потому что он оценивал работу Диманте, принимал решение о выплате премий и пр. 2

На момент проверки Алексеенко поручил эту работу заместителю директора департамента, но это не устранило конфликт интересов, так как заместитель напрямую подчиняется Алексеенко.

С момента возбуждения дисциплинарного производства начальник управления заболел и длительное время находится в нетрудоспособном состоянии.

Это, в свою очередь, помешало получить разъяснения относительно другого человека - Веры Бобровой, которая, по неофициальной информации, является бывшей женой Алексеенко. Боброва работает в департаменте окружающей среды как внештатный сотрудник. Ее зарплата установлена ​​в размере 1050 евро в месяц.

В ее должностные обязанности входило размещение информации на сайте ведомства на русском языке.

Бобровой не предоставлен доступ в отдел, у нее нет карточки сотрудника, нет рабочего телефона и ничего другого, подтверждающего ее принадлежность к отделу. С ней по очереди заключены несколько срочных трудовых договоров. Следовательно, ее имя нигде не фигурировало, и если бы рижанин захотел связаться с этим специалистом, у него не было бы такой возможности.

Как пояснил Цепуритис, учитывая состояние Алексеенко, получить необходимые разъяснения в отношении Бобровой не представляется возможным. В свою очередь, для разрешения конфликта интересов принято решение освободить Алексеенко от должности.

Однако, учитывая, что профсоюз не согласен с увольнением Алексеенко, у Рижской думы нет другого выхода, кроме как решать этот вопрос в суде. Соответственно, муниципалитет готовит заявление в суд, на основании которого в будущем директор департамента жилищного строительства и окружающей среды может быть уволен.

Самоуправление Риги готово к подаче в суд прошения о расторжении рабочего договора с директором департамента жилищного строительства и окружающей среды Анатолием Алексеенко. 2

Ранее передача TV3 Nekā personīga сообщала, что в департаменте жилищного строительства и окружающей среды работают родственники директора. В отделе была создана структура, в которой зарплата выплачивалась сотрудникам, которые не были на работе.

По результатам внутреннего аудита был ликвидирован информационный сектор Совета по правовой безопасности, а его сотрудники уволены. В их числе - супруга бывшего директора ведомства Алексеенко Боброва, которая не выходила на работу, но получала зарплату в размере 1064 евро в месяц.

Алексеенко в течение этого года также был замешан в нескольких скандалах.

В связи с делом главы жилищного управления Рижской думы Арии Стабини Алексеенко был отстранен от должности, но затем вернул себе должность, поскольку дело было признано безнадежным. 2

Однако Алексеенко попал в суд по делу о хранении незаконного глушителя телефонного сигнала. Его приговорили к штрафу в 1850 евро.

Алексеенко - член партии "Чести служить Риге".