Сб, 6.11.2021
Мысль о вакцине меня успокаивала в моменты подступающей паники. Казалось, это та самая моя последняя оборона, чтобы не пасть совсем. Эрика Сташкевич, переболевшая Covid-19
Эрика Сташкевич, переболевшая Covid-19

Трагическое ДТП в Кекавском крае

ФОТО: LETA

В Кекавском крае в результате дорожно-транспортного происшествия в пятницу вечером погиб пешеход, сообщили в Государственной полиции.

По предварительной информации, возле остановки "Чагас" автомобиль Volkswagen совершил наезд на человека, который погиб на месте происшествия.

Полиция продолжает расследовать обстоятельства происшествия.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, пострадали еще 12 человек.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 404 протокола, в том числе 151 за превышение скорости, 17 - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 10 - за агрессивное вождение.


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