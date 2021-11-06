Трагическое ДТП в Кекавском крае
В Кекавском крае в результате дорожно-транспортного происшествия в пятницу вечером погиб пешеход, сообщили в Государственной полиции.
В Кекавском крае в результате дорожно-транспортного происшествия в пятницу вечером погиб пешеход, сообщили в Государственной полиции.
По предварительной информации, возле остановки "Чагас" автомобиль Volkswagen совершил наезд на человека, который погиб на месте происшествия.
Полиция продолжает расследовать обстоятельства происшествия.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, пострадали еще 12 человек.
За различные нарушения правил дорожного движения составлено 404 протокола, в том числе 151 за превышение скорости, 17 - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 10 - за агрессивное вождение.