Трагическое ДТП в Кекавском крае

По предварительной информации, возле остановки "Чагас" автомобиль Volkswagen совершил наезд на человека, который погиб на месте происшествия.

Полиция продолжает расследовать обстоятельства происшествия.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, пострадали еще 12 человек.