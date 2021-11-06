Три человека ранены в результате нападения с ножом в поезде в Германии

По словам представителя полиции, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Как сообщили информагентству DPA источники в спецслужбах, задержанный проживал в Пассау недалеко от австрийской границы и прибыл в Германию из Сирии.

Между тем газета Bild сообщает, что у задержанного, возможно, были проблемы с психикой.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

После инцидента движение на железнодорожной линии было остановлено, поезда останавливались на ближайших станциях, сообщила немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn.

Атакованный поезд остановился на станции Цайберсдорф, на полпути между Регенсбургом и Нюрнбергом, были эвакуированы от 200 до 300 пассажиров, заботу о них переняли добровольцы Красного Креста.

Поезда дальнего следования пускались объездным путем, что для пассажиров означало на полчаса или час больше времени в пути.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер призвал общественность сохранять спокойствие и выразил надежду, что жертвы и очевидцы нападения смогут "скоро и полностью" восстановиться после произошедшего.