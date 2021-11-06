Вс, 7.11.2021
Ушаков в ответе за то беззаконие, которое мы видим в Рижской думе Сандра Калниете, депутат Европарламента
Сандра Калниете, депутат Европарламента

Три человека ранены в результате нападения с ножом в поезде в Германии

ФОТО: Reuters/ScanPix

В немецкой Баварии в скоростном поезде из Регенсбурга в Нюрнберг утром в субботу некий мужчина с ножом серьезно ранил трех человек, сообщили власти. Полиция сообщает, что 27-летний нападавший задержан и больше не представляет угрозы, причины его действий пока неизвестны.

По словам представителя полиции, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Как сообщили информагентству DPA источники в спецслужбах, задержанный проживал в Пассау недалеко от австрийской границы и прибыл в Германию из Сирии.

Между тем газета Bild сообщает, что у задержанного, возможно, были проблемы с психикой.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

После инцидента движение на железнодорожной линии было остановлено, поезда останавливались на ближайших станциях, сообщила немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn.

Атакованный поезд остановился на станции Цайберсдорф, на полпути между Регенсбургом и Нюрнбергом, были эвакуированы от 200 до 300 пассажиров, заботу о них переняли добровольцы Красного Креста.

Поезда дальнего следования пускались объездным путем, что для пассажиров означало на полчаса или час больше времени в пути.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер призвал общественность сохранять спокойствие и выразил надежду, что жертвы и очевидцы нападения смогут "скоро и полностью" восстановиться после произошедшего.

Он поблагодарил полицию и рабочий коллектив поезда, отметив, что их смелые действия помогли предотвратить худшее развитие событий.


НАВЕРХ
Back