Три человека ранены в результате нападения с ножом в поезде в Германии

В немецкой Баварии в скоростном поезде из Регенсбурга в Нюрнберг утром в субботу некий мужчина с ножом серьезно ранил трех человек, сообщили власти. Полиция сообщает, что 27-летний нападавший задержан и больше не представляет угрозы, причины его действий пока неизвестны.
По словам представителя полиции, жизни пострадавших ничего не угрожает.
Как сообщили информагентству DPA источники в спецслужбах, задержанный проживал в Пассау недалеко от австрийской границы и прибыл в Германию из Сирии.
Между тем газета Bild сообщает, что у задержанного, возможно, были проблемы с психикой.
После инцидента движение на железнодорожной линии было остановлено, поезда останавливались на ближайших станциях, сообщила немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn.
Атакованный поезд остановился на станции Цайберсдорф, на полпути между Регенсбургом и Нюрнбергом, были эвакуированы от 200 до 300 пассажиров, заботу о них переняли добровольцы Красного Креста.
Поезда дальнего следования пускались объездным путем, что для пассажиров означало на полчаса или час больше времени в пути.
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер призвал общественность сохранять спокойствие и выразил надежду, что жертвы и очевидцы нападения смогут "скоро и полностью" восстановиться после произошедшего.
Он поблагодарил полицию и рабочий коллектив поезда, отметив, что их смелые действия помогли предотвратить худшее развитие событий.