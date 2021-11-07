"Я прям здесь чуть не отпала": Милохин поразил Тарасову, а Пресняков и Муцениеце показали страсть

Судьи шестого выпуска: Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, телеведущая Алла Сигалова, актер Андрей Бурковский и Максим Траньков.

Новый выпуск шоу "Ледниковый период" начался с подведения итогов. В самом низу турнирной таблицы оказались две пары: Янина Студилина и Виталий Новиков, а также Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев.

К сожалению, программу покинули Янина Студилина и Виталий Новиков.

Видео: Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев

В этом выпуске несколько пар показали страстное танго:

Наталья Забияко и Никита Пресняков были отмечены жюри. По результатам шестого выпуска они получила неплохие оценки, однако их оказалось недостаточно, чтобы подняться выше в рейтинговой таблице. Их средний балл составил 11,82, таким образом пара смогла обогнать только лишь Аглаю Шиловскую, выступающую с фигуристом Максимом Шабалиным. Теперь судьба Преснякова и его партнерши решится в седьмом выпуске проекта.

Видео: Никита Пресняков и Наталья Забияко

Танго на льду показали и Агата Муцениеце и Александр Энберт. Оно тоже понравилось жюри, которое отметило прогресс в катании.

После выступления Муцениеце рассказала о совете, который ей дали. Советчик, чье имя она не назвала, обратил внимание на то, что Агата сильно "распыляется" в проекте и именно из-за этого отвлекается, а это отражается на результате.

"Мне один человек сказал: "Агат, ты можешь ходить и не растрачивать себя? Ты просто со всеми болтаешь, смеешься, по углам слоняешься". Я пошла и собралась!" - сказала актриса.

В итоге звезда великолепно выступила и выполнила все шаги и поддержки.

Видео: Агата Муцениеце и Александр Энберт

Актер Гела Месхи и фигуристка Яна Хохлова поразили судей не только идеальным номером, но и руками.

Татьяна Тарасова призналась, что взбудоражилась от того, что увидела, и поблагодарила продюсера Илью Авербуха за эту чувственную постановку: "Я сколько живу, я никогда не видела таких интересных рук, какие были вначале. Когда люди дотрагиваются друг до друга, когда они чувствуют кончиками пальцев, всей ладонью, а затем полной рукой... Для меня это было полным откровением. Кто придумал эти руки?" - восхитилась Тарасова.

Видео: Гела Месхи и Яна Хохлова

В очередной раз зрителей и судей поразил тиктокер Даня Милохин в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. Они исполнили зажигательный фанк. Им поставили все шестерки - как за технику, так и за артистизм.

"Это бомба!" - заявила Татьяна Навка.

Андрей Бурковский удивился, что Даня сделал поддержку, которую он сделать не мог.

"Я прям здесь чуть не отпала... Смотрю, поднимает. А потом - раз, и выжал ее. И ровненько, и не качался. И поставил назад. Боже мой!" - сказала Татьяна Тарасова.

Когда у Милохина спросили о поддержке и о том, что было бы, если бы он упал, он ответил, что больше всего волновался за Женю, а за себя - нет: "Я - танк. Ничего со мной не будет".

Кстати, Даня сделал себе татуировку с медведем в честь партнерши. В этом выпуске он ее показал зрителям.