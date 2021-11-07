"Я прям здесь чуть не отпала": Милохин поразил Тарасову, а Пресняков и Муцениеце показали страсть
На Первом канале завершился шестой выпуск шоу "Ледниковый период". Рассказываем о самых ярких моментах.
На Первом канале завершился шестой выпуск шоу "Ледниковый период". Рассказываем о самых ярких моментах.
Судьи шестого выпуска: Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, телеведущая Алла Сигалова, актер Андрей Бурковский и Максим Траньков.
Новый выпуск шоу "Ледниковый период" начался с подведения итогов. В самом низу турнирной таблицы оказались две пары: Янина Студилина и Виталий Новиков, а также Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев.
К сожалению, программу покинули Янина Студилина и Виталий Новиков.
Видео: Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев
Наталья Забияко и Никита Пресняков были отмечены жюри. По результатам шестого выпуска они получила неплохие оценки, однако их оказалось недостаточно, чтобы подняться выше в рейтинговой таблице. Их средний балл составил 11,82, таким образом пара смогла обогнать только лишь Аглаю Шиловскую, выступающую с фигуристом Максимом Шабалиным. Теперь судьба Преснякова и его партнерши решится в седьмом выпуске проекта.
Видео: Никита Пресняков и Наталья Забияко
Танго на льду показали и Агата Муцениеце и Александр Энберт. Оно тоже понравилось жюри, которое отметило прогресс в катании.
После выступления Муцениеце рассказала о совете, который ей дали. Советчик, чье имя она не назвала, обратил внимание на то, что Агата сильно "распыляется" в проекте и именно из-за этого отвлекается, а это отражается на результате.
"Мне один человек сказал: "Агат, ты можешь ходить и не растрачивать себя? Ты просто со всеми болтаешь, смеешься, по углам слоняешься". Я пошла и собралась!" - сказала актриса.
В итоге звезда великолепно выступила и выполнила все шаги и поддержки.
Видео: Агата Муцениеце и Александр Энберт
Актер Гела Месхи и фигуристка Яна Хохлова поразили судей не только идеальным номером, но и руками.
Татьяна Тарасова призналась, что взбудоражилась от того, что увидела, и поблагодарила продюсера Илью Авербуха за эту чувственную постановку: "Я сколько живу, я никогда не видела таких интересных рук, какие были вначале. Когда люди дотрагиваются друг до друга, когда они чувствуют кончиками пальцев, всей ладонью, а затем полной рукой... Для меня это было полным откровением. Кто придумал эти руки?" - восхитилась Тарасова.
Видео: Гела Месхи и Яна Хохлова
В очередной раз зрителей и судей поразил тиктокер Даня Милохин в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. Они исполнили зажигательный фанк. Им поставили все шестерки - как за технику, так и за артистизм.
"Это бомба!" - заявила Татьяна Навка.
Андрей Бурковский удивился, что Даня сделал поддержку, которую он сделать не мог.
"Я прям здесь чуть не отпала... Смотрю, поднимает. А потом - раз, и выжал ее. И ровненько, и не качался. И поставил назад. Боже мой!" - сказала Татьяна Тарасова.
Когда у Милохина спросили о поддержке и о том, что было бы, если бы он упал, он ответил, что больше всего волновался за Женю, а за себя - нет: "Я - танк. Ничего со мной не будет".
Кстати, Даня сделал себе татуировку с медведем в честь партнерши. В этом выпуске он ее показал зрителям.
Видео: Евгения Медведева и Даня Милохин