Уколят всех: из-за пяти непривитых депутатов примут специальный закон

Ограничения распространяются и на депутатов Сейма, но пять из них все еще не вакцинированы. Депутаты избираются народом, и снять их с должности не так-то просто.

На этой неделе депутаты согласовали отдельный закон, который в знак солидарности с другими сделает вакцинацию обязательной. Мрачная картина в больницах последних недель также изменила мнение некоторых ярых противников этих ограничений.

Требование об установлении законом обязательной вакцинации депутатов Сейма не впервые обсуждается в парламенте.

В августе, принимая решение об обязательной вакцинации представителей трех профессий, Кришьянис Фелдманис из Новой консервативной партии внес предложение о том, чтобы депутаты Сейма также предъявляли на работе действующий ковид-сертификат. Предложение было поддержано Комиссией по обороне, но до второго чтения Сейма не дошло. Начались протесты. Оппозиция также пригрозила не позволить анонсировать поправки к закону,

и коалиционные партии дали задний ход.

Осенью ситуация изменилась. Как и ожидалось, количество заболеваний и смертей возросло, больницы оказались переполнены, а обязательная вакцинация была введена как в частном, так и в государственном секторе.

Постановлением правительства нельзя отстранить депутата Сейма или судью от должности, поэтому президиум Сейма обратился за советом к экспертам по конституционному праву.

Янис Плепс, доцент юридического факультета Латвийского университета, считает, что существующие нормы предусматривают, что депутат подает пример: соблюдает законы и Конституцию. То же самое депутат обязуется делать, принося присягу.

Мандат депутата Сейма предоставляется на всенародных выборах, и закон не может быть инструментом его лишения. Единственным исключением может быть осуждение или другие исключительные случаи.

Эксперты считают, что отсутствие прививки не может быть основанием для лишения депутата Сейма мандата, однако может быть обстоятельством, при котором депутат будет отстранен от участия в заседаниях Сейма.

Другие эксперты в области Конституции и прав человека также считают, что большинство Сейма вправе решать, как действовать в исключительных обстоятельствах, если непривитые люди ставят под угрозу работу Сейма.

Депутаты Комиссии по защите, внутренним делам и предотвращению коррупции выслушали мнения разных юристов и после долгих дискуссий согласились разработать специальный закон для депутатов.

Все члены коалиции проголосовали за специальный закон в Комиссии по обороне. Оппозиция - представитель ZZS не принимал участие в голосовании, против выступили Марис Можвилло, депутат от фракции "Независимые", и Иван Клементьев ("Согласие"). Председатель фракции "Согласие" Янис Урбанович заявил, что Клементьев не представляет мнение всей фракции и он лично проголосует за этот законопроект. Не далее как три месяца назад идея вакцинации как обязательной обязанности учителей, социальных работников и полицейских была приостановлена ​​депутатами "Согласия".

В настоящее время не вакцинированы пять депутатов Сейма.

Комиссия Сейма по обороне уже на следующей неделе планирует рассмотреть формулировку нового закона об обязательной вакцинации парламентариев. В Сейме за него планируют проголосовать до конца этого месяца.