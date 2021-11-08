В США 16-летняя девушка сообщила о похищении с помощью жеста из TikTok

4 ноября в США был арестован Джеймс Херберт Брик. Полиция получила информацию о том, что в беду попала 16-летняя девушка, благодаря опубликованным в соцсетях жестам, свидетельствующим о просьбе о помощи.

Один такой видеоклип стал очень популярным в TikTok, он рассказывает о том, что те, кому необходима помощь, может сообщить о своей беде без слов.

Девушка показывала людям ладонь, а затем сгибала большой палец и сжимала ладонь в кулак. Этот жест, придуманный Канадским женским фондом, означает, что человеку необходима помощь или он переживает насилие в семье.

С началом пандемии жест начали популяризировать в том числе и с помощью TikTok, так как во время самоизоляции выросло число случаев насилия в семье.

Девушка рассказала полиции, что Брик провез ее через Северную Каролину, Теннесси, Кентукки и Огайо. Когда родственники Брика в Огайо поняли, что он вместе с без вести пропавшей девушкой, Брик покинул штат и поехал обратно в Северную Каролину.

Пока они были в пути, девушка начала показывать другим водителям жесты рукой.

Подозреваемому предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы, а также хранении детской порнографии - в его телефоне были обнаружены фото "несовершеннолетней в сексуальной манере".