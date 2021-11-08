Пн, 8.11.2021
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"Новое поколение" собирает людей на богослужения и в локдаун

ФОТО: Ekrānšāviņš

Прокуратура на этой неделе начала проверку в связи с деятельностью евангелической христианской церкви "Новое поколение", лидером которой является Алексей Ледяев. Дело в том, что церковь в очередной раз проигнорировала эпидемиологические ограничения. Закон дает генпрокурору право обратиться в суд с требованием прекратить деятельность религиозной организации, если та призывает не соблюдать законы или угрожает здоровью других лиц.

Во время, когда в связи с ограничениями Covid-19 запрещены публичные мероприятия, в том числе и богослужения с посетителями, "Новое поколение" продолжает собирать очно членов общины. Передача De Facto Латвийского телевидения убедилась, что это происходило и после того, как община попала в поле зрения прокуратуры.

"Новое поколение" уже много лет известно как активным участием в общественной деятельности, например, протестуя против прайда, так и близостью к политике - к примеру, оно поддерживало партию Айнара Шлесерса и давало на богослужениях трибуну как самому политику, так и его соратникам. Однако в последнее время "Новое поколение" фигурирует в новостях в связи с зафиксированными полицией нарушениями из-за несоблюдения ограничений Covid-19.

Несколько административных штрафов было наложено еще весной, однако полиция регулярно констатирует, что "Новое поколение" не соблюдает распоряжение о режиме чрезвычайной ситуации.

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Напомним, до 15 ноября богослужения с посетителями запрещены. В местах ведения религиозной деятельности могут находиться только индивидуальные посетители или лица из одного домашнего хозяйства.

Однако в последнюю неделю октября Госполиция в церкви "Нового поколения" в Шампетерисе зафиксировала аж два собрания - в среду собралось около 15 человек, а в воскресенье - уже около 150 - и наложила административные штрафы.

В воскресенье, 31 октября, на богослужении, со слов Ледяева, стало понятно, что они собираться не перестанут. "Наша уверенность и наша судьба не зависят от того, что происходит на земле. Наша судьба и наше будущее зависят от того, что происходит на небесах. Вот почему мы провозглашаем реальность Царства Божьего.

И на этом фоне Павлютс выглядит как заслуживающий сожаления лилипут с микрофоном, угрожающий своему народу. Бог посрамит всех, кто угрожает!" - заявил общине Ледяев.

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Вечером 3 ноября De Facto убедились, что на богослужение "Нового поколения" в здание общины на улице Ирлавас в Риге действительно собираются люди. Вскоре приехала и Госполиция, зафиксировавшая очередное нарушение. В зале на верхнем этаже было минимум 30 посетителей, не считая руководителя общины, его помощников, музыкантов и технического персонала. Несколько членов общины по причине преклонного возраста очевидно были в группе риска Covid-19.

Один из пасторов общины Айгар Битанс даже утверждал, что нарушений нет, так как "мы публичные мероприятия не проводим и никого на мероприятия не приглашаем, но разрешены индивидуальные посещения. И в дни, когда проходит запись богослужения, есть люди, которые хотят помолиться, они приходят индивидуально и посещают общину, не нарушая требований".

По информации полиции, это уже третий раз за неделю, когда стражи порядка побывали в "Новом поколении" и составили очередной протокол о нарушении.

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Полиция отмечает, что "индивидуально" послушать богослужение может один человек или одна семья, записавшись у пастора. Однако на самом деле у общины никакого списка нет, поток людей неконтролируемый и приходят десятки людей, которые вряд ли представляют одно домашнее хозяйство.

На этот раз Ледяеву пришлось выступление прервать, так как в данное полицией время, до которого все должны были разойтись, он не уложился. Это лидера "Нового поколения" основательно разозлило, и он со сцены призвал общину осудить полицию: "У тебя и у меня отнимают право идти в церковь и служить Господу. Что, какое домашнее хозяйства? Чему мы угрожаем? Назовите, пожалуйста, закона! Это стыдно! Это грубейшее нарушение, что вы сейчас делаете!

Мы передаем вас в руки Бога! Поднимем все руки вверх и помолимся, чтобы эти правозащитники попали в руки Бога! (...) Отец, встань и защити свой народ!".

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В ту же самую среду еще до богослужения генпрокурор Юрис Стуканс, реагируя на жалобы Госполиции, дал задание начать проверку в связи с соответствием деятельности церкви Ледяева нормативным актом. После этого Стуканс сможет обратиться в суд с заявлением о прекращении деятельности "Нового поколения".

Ледяев в телефонном разговоре с De Facto указал - лучше бы прокуратура ловила настоящих преступников, а проверку назвал "очень несерьезной" и связал ее с предстоящими выборами в Сейм.

Лидер "Нового поколения" также пожаловался, что ограничения на богослужения довольно сложно понять, можно было просто сказать - разрешены они или нет.

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До локдауна богослужения, в отличие, например, от концертов или выставок, могли посещать все, в том числе и без ковид-сертификата. Однако теперь Министерство юстиции рассматривает возможность разрешить проводить богослужения только в "зеленом режиме". В частности, их смогут посещать только вакцинированные или переболевшие Covid-19 лица, в свою очередь для остальных церкви будут доступны только во время индивидуальных посещений.


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