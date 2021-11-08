"Айсберг коррупции" в Даугаву не вернется. Возможно, над ним поработали вандалы

KNAB не выплатит предприятию Sparta Media, установившему объект, часть обязательств по договору, которые относятся к созданию и размещению объекта.

KNAB напоминает, что размещенный у Каменного моста объект был демонтирован, чтобы предприятие Sparta Media, получившее в ходе публичной закупки право реализовать социальную кампанию, устранило технические недочеты объекта. Чтобы их устранить, предприятие приняло решение об укреплении объекта на берегу Даугавы, зафиксировав его несколькими тросами.

В воскресенье, 7 ноября, было констатировано, что объект обрисован и перемещен.

Так как первоначальные признаки свидетельствуют о том, что тросы объекта были осознанно и намеренно перерезаны, Sparta Media обратится с заявлением в Госполицию и попросит расследовать акт вандализма и другие возможные преступления, направленные против безопасности общества, а также против репутации предприятия и KNAB.

KNAB обращает внимание, что объект - только часть социальной кампании, цель которой - способствовать пониманию негативных последствий коррупции и снизить толерантность общества к коррупции. KNAB продолжит реализацию остальной части кампании, в том числе размещение материалов в СМИ, интернете и среде.

Галерея: "Айсберг коррупции"