Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла не арестован

В сообщении, которым поделились почти три тысячи пользователей Facebook, женщина на видео говорит, что Альберт Бурла был арестован в пятницу вечером. По ее словам, это было опубликована только в "российских новостях" - на сайте Livejournal.com. Однако это не новостной портал, а блог, где каждый может писать то, что хочет.

Женщина на видео говорит: "Это российские новости, и на livejournal.com есть некая Диана Михайлова, которая пишет об аресте, и, конечно же, его арестовали за то, что он вводит клиентов в заблуждение относительно вакцин Pfizer о том, что они эффективны.

Он давал большие взятки правительству и средствам массовой информации, чтобы они молчали, и я читаю здесь, что исследовательская группа, принимавшая участие в испытаниях вакцины, фальсифицировала данные и медленно отслеживала различные побочные эффекты вакцины".

Ложные новости об аресте Бурлы за мошенничество появились на канадском сайте The Conservative Beaver 5 ноября. Сообщается, что Альберт Бурла, генеральный директор Pfizer, был арестован Федеральным бюро расследований США (ФБР); что его обвинили в том, что он вводил клиентов в заблуждение относительно эффективности вакцины Covid-19; и что компания Pfizer обвиняется в фальсификации и подкупе данных, лжи об эффективности вакцин и введении в заблуждение об их побочных эффектов. На сайте также говорится, что Pfizer якобы платила правительствам и крупным СМИ за молчание. Следует отметить, что на сайт не указан автор фейкового сообщения.

За рубежом эта фейковая новость быстро приобрела большую популярность. Однако нет никаких доказательств, подтверждающих какое-либо из выдвинутых обвинений. Специалисты по проверке фактов из Snopes сообщили, что The Conservative Beaver публикует смесь новостных комментариев и фейков о заговоре на сайте. Например, ранее там публиковали вымышленную историю об аресте актера Алекса Болдуина по делу о детской порнографии. Это тоже было неправдой.

Кроме того, 5 ноября, когда в Интернете появилась фейковая новость об аресте Бурлы, он неоднократно появлялся на телевидении и рассказывал о новом препарате, разработанном Pfizer для борьбы с Covid-19.

Через несколько дней это ложное сообщение дошло до Латвии. Однако популярный в Латвии автор видео, как она рассказывает в своем видео, взяла информацию с сайта Livejournal.com - российского портала, где каждый может создать учетную запись и писать то, что хочет.