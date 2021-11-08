В Литве в нескольких лагерях для мигрантов произошли беспорядки

Как сообщил агентству BNS представитель VSAT Гедрюс Мишутис, наибольшие беспорядки произошли в лагере для мигрантов при пограничной школе Мядининкай недалеко от границы с Беларусью. Они продолжались несколько часов, затем стихли, а затем возобновились.

По его словам, в акции протеста в этом лагере приняли участие несколько сотен мигрантов, которые выломали ворота и попытались снести забор.

Беспорядки вспыхнули в трех из пяти секторов лагеря, в последнем секторе живут семьи.

Пограничники, сотрудники полиции и Службы общественной безопасности прибыли в лагерь и вошли к мигрантам, и предпринимаются попытки отделить основных организаторов от остальных.

Более легкие протесты зафиксированы в центрах регистрации иностранцев в Кибартае и Пабраде.

Протесты прошли и в центре беженцев в Рукле в Йонавском районе, но никаких инцидентов там не зафиксировано.

Беспорядки в литовских лагерях для мигрантов произошли в тот же день, когда тысячи мигрантов прибыли из Беларуси на польскую границу в сопровождении вооруженных белорусских сотрудников правоохранительных органов. Они пытались силой сломать ограждение из колючей проволоки вдоль границы, а вечером начали ставить палатки и разводить костры.

Как ранее заявлял глава Пограничной службы Литвы Рустам Любаев, у VSAT есть информация о том, что в местах размещения нелегальных мигрантов в Литве могут быть организованы беспорядки.