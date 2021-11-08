В Литве в нескольких лагерях для мигрантов произошли беспорядки
В понедельник, 8 ноября, в нескольких местах размещения нелегальных мигрантов в Литве начались беспорядки, сообщила Государственная пограничная служба страны (VSAT).
В понедельник, 8 ноября, в нескольких местах размещения нелегальных мигрантов в Литве начались беспорядки, сообщила Государственная пограничная служба страны (VSAT).
Как сообщил агентству BNS представитель VSAT Гедрюс Мишутис, наибольшие беспорядки произошли в лагере для мигрантов при пограничной школе Мядининкай недалеко от границы с Беларусью. Они продолжались несколько часов, затем стихли, а затем возобновились.
Беспорядки вспыхнули в трех из пяти секторов лагеря, в последнем секторе живут семьи.
Пограничники, сотрудники полиции и Службы общественной безопасности прибыли в лагерь и вошли к мигрантам, и предпринимаются попытки отделить основных организаторов от остальных.
Более легкие протесты зафиксированы в центрах регистрации иностранцев в Кибартае и Пабраде.
Протесты прошли и в центре беженцев в Рукле в Йонавском районе, но никаких инцидентов там не зафиксировано.
Беспорядки в литовских лагерях для мигрантов произошли в тот же день, когда тысячи мигрантов прибыли из Беларуси на польскую границу в сопровождении вооруженных белорусских сотрудников правоохранительных органов. Они пытались силой сломать ограждение из колючей проволоки вдоль границы, а вечером начали ставить палатки и разводить костры.
Он предположил, что деятельность мигрантов в Литве и на белорусско-польской границе может быть скоординирована.