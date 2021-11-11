"Тихое" заболевание - рак кишечника: факторы риска
Рак кишечника является третьим по распространенности онкологическим заболеванием в Латвии: ежегодно им заболевают свыше 1000 человек, большинство из которых старше 50 лет.
Рак кишечника является третьим по распространенности онкологическим заболеванием в Латвии: ежегодно им заболевают свыше 1000 человек, большинство из которых старше 50 лет.
Хотя жителям в возрасте от 50 до 74 лет доступен оплачиваемый государством профилактический тест на рак кишечника, который удобно выполнить в домашних условиях, в целом до сих пор отклик был низким -
К тому же, как показывают данные SKDS, в целом 47,7% респондентов из целевой возрастной группы не знают о том, что раз в два года могут пройти бесплатный тест. Поэтому Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) вместе со специалистами Министерства здоровья (МЗ) и Национальной службы здоровья (НСЗ) призывают жителей ознакомиться с информационными материалами о прохождении теста, подготовленными в рамках кампании "Профилактический тест на рак кишечника - для Твоего здоровья и душевного спокойствия!", и, посетив своего семейного врача, спросить у него комплект оплачиваемого государством профилактического теста на рак кишечника.
В осенне-зимний период люди часто обращаются к семейным врачам - прежде всего для решения неотложных проблем, связанных со здоровьем, поэтому ЦПКЗ, Министерство здоровья и НСЗ напоминают жителям в возрасте 50-74 лет, что запланированный визит к врачу можно объединить с чрезвычайно важным профилактическим мероприятием, и призывают жителей спрашивать у своего семейного врача комплект профилактического теста на рак кишечника. Тест можно будет выполнить в домашних условиях. После выполнения комплект теста можно доставить в лабораторию, указанную в направлении, или сдать в практику семейного врача.
Рак кишечника - "тихое" заболевание
В 94% случаев рак кишечника диагностируют у пациентов в возрасте после 50 лет. Факторы риска заболевания:
Помните, что поначалу проявления рака кишечника могут не ощущаться, не вызывать боли и оставаться незаметными даже несколько лет, поэтому особенно важно регулярно выполнять профилактический тест на рак кишечника, даже если нет никаких жалоб.
Тест для здоровья и душевного спокойствия
Скрининг для выявления рака кишечника - это организованная и оплачиваемая государством профилактическая проверка для жителей в возрасте от 50 до 74 лет, цель которой - выявить заболевания кишечника, в том числе рак кишечника, до появления симптомов. Профилактический тест помогает обнаружить скрытую кровь в стуле, которую сам пациент не может увидеть. Рак кишечника уже на ранних стадиях вызывает ничтожное кровотечение из стенок кишечника. Примеси крови в кале могут быть вызваны также другими, в том числе доброкачественными, заболеваниями, поэтому положительный результат теста еще не означает, что у человека - рак кишечника. Профилактический тест на рак кишечника легко выполняется в домашних условиях - для этого достаточно один раз взять образец кала и не нужно соблюдать специальную диету.
Как проводится тест
Комплект для проведения теста необходимо спросить у своего семейного врача. В комплект входят тестовая пробирка, направление, бумага для сбора образца, конверт и инструкция о выполнении теста. Если семейный врач еще не проинформирован о выполнении профилактического теста на рак кишечника, просим пациентов спрашивать врача об этом тесте!
Тестовую пробирку и заполненное направление нужно положить в конверт, заклеить, и положить конверт в мешочек со специальным закрывающим устройством. Мешочек с конвертом в течение одного рабочего дня необходимо доставить в практику семейного врача или в лабораторию, указанную в направлении. Результат теста отправляется пациенту по электронной почте, в коротком сообщением, его можно также узнать у семейного врача. Полученный результат пациентов просят обсудить со своим семейным врачом!
Если тест отрицательный, то это значит, что скрытая кровь в образце не обнаружена и следующий тест нужно запланировать и пройти через 2 года. Если тест положительный, то это значит, что в образце крови была обнаружена скрытая кровь, однако это еще не означает рак - необходимы дополнительные исследования, о которых Вас проинформирует семейный врач. Обычно в качестве следующего исследования назначается колоноскопия.
Просим Вас ознакомиться с информационными материалами, разработанными в рамках кампании "Профилактический тест на рак кишечника - для Твоего здоровья и душевного спокойствия!".
Семейный врач Андрис Бауманис отвечает на наиболее частные вопросы о профилактическом тесте на рак кишечника:
Видео о том, как выполняется профилактический тест на рак кишечника:
Видеосюжет с участием посланцев кампании Даце Бонате и Юриса Калниньша "Самые распространенные сценки в кабинете семейного врача":
Со всеми материалами кампании "Профилактический тест на рак кишечника - для Твоего здоровья и душевного спокойствия!" можно ознакомиться здесь.