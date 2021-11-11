"Тихое" заболевание - рак кишечника: факторы риска

Рак кишечника - "тихое" заболевание

В 94% случаев рак кишечника диагностируют у пациентов в возрасте после 50 лет. Факторы риска заболевания:

недостаточные профилактические исследования - низкий охват профилактическим тестом на рак кишечника и риск позднего выявления заболевания: в настоящее время, из-за низкого отклика на приглашение пройти тест, рак кишечника выявляется с опозданием - на 3-й или 4-й стадии, когда процесс лечения - более сложный и дорогой;

нездоровое и несбалансированное питание - чрезмерное употребление красного мяса (свинины, говядины, баранины) и мясных изделий (сосисок, колбас, копченостей), бедный клетчаткой рацион;

малоподвижный образ жизни;

лишний вес и ожирение;

курение;

злоупотребление алкоголем;

семейная и личная история болезней - риск заболевания раком кишечника повышен, если у кого-то в семье уже был рак кишечника или полипы в кишечнике, если кто-то из родственников болеет воспалительным заболеванием кишечника (язвенным колитом или болезнью Крона).

Помните, что поначалу проявления рака кишечника могут не ощущаться, не вызывать боли и оставаться незаметными даже несколько лет, поэтому особенно важно регулярно выполнять профилактический тест на рак кишечника, даже если нет никаких жалоб.

Тест для здоровья и душевного спокойствия

Скрининг для выявления рака кишечника - это организованная и оплачиваемая государством профилактическая проверка для жителей в возрасте от 50 до 74 лет, цель которой - выявить заболевания кишечника, в том числе рак кишечника, до появления симптомов. Профилактический тест помогает обнаружить скрытую кровь в стуле, которую сам пациент не может увидеть. Рак кишечника уже на ранних стадиях вызывает ничтожное кровотечение из стенок кишечника. Примеси крови в кале могут быть вызваны также другими, в том числе доброкачественными, заболеваниями, поэтому положительный результат теста еще не означает, что у человека - рак кишечника. Профилактический тест на рак кишечника легко выполняется в домашних условиях - для этого достаточно один раз взять образец кала и не нужно соблюдать специальную диету.

Как проводится тест

Комплект для проведения теста необходимо спросить у своего семейного врача. В комплект входят тестовая пробирка, направление, бумага для сбора образца, конверт и инструкция о выполнении теста. Если семейный врач еще не проинформирован о выполнении профилактического теста на рак кишечника, просим пациентов спрашивать врача об этом тесте!

Тестовую пробирку и заполненное направление нужно положить в конверт, заклеить, и положить конверт в мешочек со специальным закрывающим устройством. Мешочек с конвертом в течение одного рабочего дня необходимо доставить в практику семейного врача или в лабораторию, указанную в направлении. Результат теста отправляется пациенту по электронной почте, в коротком сообщением, его можно также узнать у семейного врача. Полученный результат пациентов просят обсудить со своим семейным врачом!

Если тест отрицательный, то это значит, что скрытая кровь в образце не обнаружена и следующий тест нужно запланировать и пройти через 2 года. Если тест положительный, то это значит, что в образце крови была обнаружена скрытая кровь, однако это еще не означает рак - необходимы дополнительные исследования, о которых Вас проинформирует семейный врач. Обычно в качестве следующего исследования назначается колоноскопия.

Просим Вас ознакомиться с информационными материалами, разработанными в рамках кампании "Профилактический тест на рак кишечника - для Твоего здоровья и душевного спокойствия!".

Семейный врач Андрис Бауманис отвечает на наиболее частные вопросы о профилактическом тесте на рак кишечника:

Видео о том, как выполняется профилактический тест на рак кишечника:

Видеосюжет с участием посланцев кампании Даце Бонате и Юриса Калниньша "Самые распространенные сценки в кабинете семейного врача":