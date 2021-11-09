Пуце прокомментировал случай с агрессивным мужчиной в Старой Риге

Госполиция начала ведомственную проверку в связи с видео, на котором видны агрессивные действия мужчины против Пуце на улицах Старой Риги.

Накануне обмудсмен Юрис Янсонс указал, что тяжело доказать причиненный такими действиями значительный ущерб. В то же самое время суд пришел к выводу, что заключать нападавшего под стражу не нужно.

Пуце рассказал передаче, что у суда есть ответственность оценивать, кроме того, ему доступны все необходимые ресурсы: "Мера безопасности к конкретному лице применена, начат уголовный процесс. Я полагаюсь на работу полиции и правозащитных учреждений".

Политик указал, что с упомянутым человеком он не знаком лично, но замечал его на всех пикетах и протестах. Сначала у него не возникло мысли обращаться в полицию, но после того, как он увидел, что человек поступает так регулярно, все-таки решил действовать.

"Мне не было куда обращаться, так как я не знал, что это за человек. Я даже не мог ни к кому обратиться. После того, как я увидел, что были многократные действия по отношению к журналистам, к другим политикам, я решил действовать.

Регулярные хулиганские действия, которые, по моему мнению, в отдельных случаях граничат с преследованием. Я действительно надеюсь, что Госполиция в будущем сможет ставить такие случаи в приоритет, чтобы не доходило до ситуации, когда десятки человек регулярно преследуются", - указал политик.