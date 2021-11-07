Мужчина неоднократно безнаказанно угрожал журналистам. Полиция вмешалась, когда он сделал это с депутатом

полиция возбудила уголовное дело за хулиганство и за хранение наркотиков.

Это не первый раз, когда о Сондарсе сообщают в полицию. Однако до сих пор в его поведении не было обнаружено никаких нарушений уголовного законодательства.

Два года назад он пытался связаться с центром журналистских расследований Re:Baltica по поводу публикаций. Звонил, писал и отправлял сообщения, что журналисты должны будут ответить за слова, что он будет встречать их на улице и пр. Сондарс также явился в офис Re:Baltica с траурным венком.

"После этого полиция провела расследование и пришла к выводу, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, поскольку реальной физической угрозы не было", - вспоминает журналист Re:Baltica Инга Спринге.

Государственная полиция учла, а прокуратура согласилась с тем, что

преследования со стороны Сондарса не было и так он выражает свои убеждения.

После закрытия дела Сондарс продолжил слать агрессивные сообщения и с ним столкнулись и другие СМИ. В начале года Сондарс и его единомышленники повели себя вызывающе, увидев машину Латвийского телевидения. Он также мешал съемочной группе LTV, например, освещать мероприятие, организованное политиком Айнаром Шлесерсом у памятника Свободы.

Журналист рижского TV24 Айвис Цериньш также контактировал с Сондарсом: "Наш конфликт был в том, что я шел с прогулки, он шел мне навстречу, я попросил его не приближаться, он подошел, я отодвинул его в сторону и пошел дальше. Потом он написал жалобу, что я на него напал".

Цериньш говорит, что после этого Сондарс высказывал ему угрозы, к примеру, перерезать горло и убить в прямом эфире, чтобы это видели его жена с ребенком.

Полиция отклонила заявление журналиста на Сондарса как необоснованное.

В мае этого года Цериньш, Re: Baltica, портал TVNET и Латвийская ассоциация журналистов написали коллективное заявление в полицию о возможных преследовании и угрозах.

Однако выводы полиции были аналогичны предыдущим - оснований для возбуждения уголовного дела нет.

По словам Сприньге, после такого отношения коммуницировать с полицией ей приятно еще меньше, чем с самим агрессором. В неформальной беседе с полицией журналистке сказали: "Вы общественный деятель, вы должны быть готовы к тому, что к вам будут так относиться. Развивайте психологическую устойчивость".

Две недели назад прокуратура присоединилась к выводу полиции о том, что уголовное дело возбуждать не следует. Прокурор Восточной прокуратуры Риги Цируле пришла к выводу, что средства и формы выражения, используемые Сондарсом, иногда являются грубыми, оскорбительными и морально неприемлемыми, но это не может рассматриваться как преследование.

"Уголовный кодекс не предусматривает ответственность за общение, не соответствующее нормам этикета", - написала прокурор.

Сондарс - не самый заметный участник различных акций протеста, и, если бы не словесная атака на Пуце, ​​он, вероятно, таким и остался бы, считает исследователь дезинформации Ника Алексеева.

"Он занимается такой деятельностью уже давно. Если говорить об агрессии, я думаю, что она усилилась, поскольку очевидно, что нужно больше внимания уделять себе", - говорит Алексеева.

За неделю до ареста Сондарс написал в Facebook, что ищет людей, желающих принять участие в создании фермы троллей, что обычно подразумевает ведение анонимных учетных записей в Интернете.

"Это первый раз, когда мы фиксируем настолько откровенный призыв создать фабрику троллей",

- говорит исследовательница.

Учитывая, что Сондарс ранее привлекался к ответственности как за административные, так и за уголовные правонарушения и ранее был судим, о чем полиция не сообщила, его хотели оставить под стражей, но суд не согласился с этим.