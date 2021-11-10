Министр обороны: Беларусь потеряла 90% своей независимости

Отвечая на вопрос о помощи Польше и Литве в кризисе, Пабрикс сказал, что "мы [Латвия] поддерживаем регулярные контакты с Польшей, Литвой и другими странами, которые предлагают помощь или просто заинтересованы. Польша еще не обращалась к нам за помощью, кроме как через дипломатическую службу - чтобы убедить и объяснить, что должен делать Европейский Союз".

Он пояснил, что только что подписал приказ Национальным вооруженным силам о дополнительной готовности.

Министерство обороны, как поддерживающая институция, на 100% готово поддержать погранслужбу и полицию, и, насколько известно, МВД к этому также готово.

Пабрикс также сказал, что

санкции, введенные ЕС, разозлили Лукашенко.

Однако скорость реакции ЕС неудовлетворительна. Пабрикс добавляет, что "мы сказали, что санкции необходимо усилить и что необходимо помочь в строительстве границы".

Министр обороны заявляет, что в первую очередь вопрос с мигрантами должен решать Европейский Союз. Ситуация еще не дошла до той стадии, чтобы в ней участвовал НАТО. Пабрикс не отрицает, что такая ситуация может наступить, однако не сейчас.

Пабрикс добавляет, что было ошибкой не инвестировать в границу с Беларусью, так как это было на границе с Россией.

"Часто мы понимаем это только тогда, когда уже слишком поздно. Нам нужно как можно скорее установить базовую границу", - говорит Пабрикс.

Министр добавляет, что это, конечно, гуманитарный кризис. Пограничникам, земессардзе, стоящим на границе, также больно смотреть на этих людей. Но также больно, когда они видят, как мигранты толкают своих детей вперед, чтобы создать эту болезненную ситуацию.