Пенсионерам в Вецмилгрависе за вывоз мусора приходится платить внушительные суммы

В третьем доме на улице Эммас в основном проживают пенсионеры, квартиры которым выделила Рижская дума. Контейнеры для мусора стоят у дороги, по которой проезжают многие жители микрорайона. По дороге в магазин они бросают мусор в контейнеры, предназначенные для мусора из квартир пенсионеров. Чем больше отходов, тем выше счет.

София связалась с друзьями и родственниками из других так называемых социальных домов. Оказывается, София ежемесячно платит минимум вдвое больше, чем они.

Согласен с женщиной и Влад, который живет в квартире с женой. В октябре пенсионеры заплатили за вывоз мусора 16 евро. "Три года назад мы платили 6 евро. Так везде, нигде не бывает больше 3 евро на человека. А здесь мусор на вес золота", - говорит Влад.

Все жители социального дома, побеседовавшие с тележурналистами отмечают, что необходимо предпринимать изменения и долгосрочные действия, чтобы жители других домов не пользовались их контейнерами.

Домом управляет Rīgas pilsētbūvnieks, чей представитель согласен, что контейнеры заполняют жители района, а счет приходит пенсионерам.

"Есть несколько аргументов в пользу такого расположения мусорных контейнеров. Должна быть возможность легко водить мусоровозы. Разумеется, их нельзя ставить рядом с домом, это может угрожать размножением грызунов", - сказала Bez Tabu Уна Греневица, представитель Rīgas namu pārvaldnieks.

Управляющий социальным домом намерен более серьезно отнестись к ситуации в следующем году. "Будет запирающийся домик. Надо смотреть, какое будет техническое решение - ключ, вероятно, будет у дежурного, возможно, у каждого будет свой код. В строительном управлении все идет не так быстро, этот процесс затяжной. В следующем году этот домик обязательно будет", - говорит Киршблатс.