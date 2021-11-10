Где-то дождь, а где-то - снег: синоптики о погоде в среду
В среду, 10 ноября, в первой половине дня во многих регионах Латвии ожидается дождь, в Латгале и местами в Видземе также снег, прогнозируют синоптики.
В среду, 10 ноября, в первой половине дня во многих регионах Латвии ожидается дождь, в Латгале и местами в Видземе также снег, прогнозируют синоптики.
Юго-западный ветер будет дуть порывами до 10-15 метров в секунду, на побережье - до 19 метров в секунду.
Температура воздуха составит от +3 градусов в Латгале до +10 градусов на Курземском побережье.
В Риге сохранится пасмурная погода, временами возможен небольшой дождь, юго-западный ветер будет дуть порывами до 12 метров в секунду, а температура воздуха составит до +8 градусов.