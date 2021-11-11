Решено: за приобретение поддельного ковид-сертификата может грозить тюрьма

Авторы принятых в законе изменений ссылаются на широко прозвучавшую информацию о более чем десяти уголовных процессах в связи с подделкой документов о вакцинации, а также использовании поддельных документов, попытках подкупа медиков и использованием чужих сертификатов. Такие действия угрожают общественному здоровью и подлежат признанию преступными, сказано в аннотации.

Первоначальный вариант поправок выдвинули коалиционные депутаты Андрей Юдин, Юрис Юрашс, Юрис Пуце, Райвис Дзинтарс и Анда Чакша.

Закон предусматривает, что за такие нарушения грозит лишение свободы на срок до одного года, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

В то же время указывается, что от уголовной ответственности могут быть освобождены лица, которые после совершения преступных деяний добровольно сообщат о произошедшим и активно будут сотрудничать со следствием.

Вакцинация в данный момент - единственный доступный инструмент для ограничения распространения Covid-19. Это также является ключевым условием для предоставления эпидемиологически безопасных услуг, а также безопасных условий труда, которые необходимы как для экономики, так и для непрерывного функционирования учреждений, подчеркивается в обосновании изменений.

Закон также усиливает ответственность за предложение или передачу материальных ценностей, собственности или других благ лично или через посредника сотруднику государственного или местного госучреждения, который не является государственным должностным лицом. Установлено, что за такое нарушение лицо может быть наказано лишением свободы на срок до одного года, кратковременным лишением свободы, принудительными работами или денежным штрафом. Ранее лишение свободы за такое преступление в законе предусмотрено не было.