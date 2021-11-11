В Рижских школах очное обучение может возобновиться 22 ноября

Сегодня, 11 ноября, состоялась встреча с директорами школ для оценки аспектов безопасности, эпидемиологической ситуации в школах и других факторов.

При этом учтено, что на следующей неделе будет всего три учебных дня с 15 по 17 ноября, а после этого начнутся праздничные дни, и ученики вернутся в школы только 22 ноября.

В связи с этим было решено, что учащиеся 1-3-х классов продолжат обучение в образовательных учреждениях Рижского самоуправления с 15 ноября по 17 ноября, а учащиеся 4-12-х классов продолжат обучение дистанционно, чтобы 22 ноября возобновить очное обучение.