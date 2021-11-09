Локдаун отменяется. Главное об ограничениях после 15 ноября

Учебное заведение должно, насколько это возможно, обеспечивать, чтобы классы не контактировали друг с другом во время обеда, если же это невозможно, учебное заведение должно установить график питания по группам классов.

Учебное заведение сможет вводить удаленное обучение до пяти рабочих дней в месяц, за исключением 1-6-х классов. Удаленно можно учиться, например, одну полную неделю в месяц или один день в неделю.

Обучение взрослых - в "зеленом" режиме

Если до сих пор очное обучение взрослых могло проходить в эпидемиологически безопасной или полубезопасной среде, то с 15 ноября оно возможно только в "зеленом" режиме.

Спортивные тренировки - только в безопасной среде

В области спорта после окончания локдауна сохранятся требования, действовавшие с 11 по 20 октября, однако требование работы в эпидемиологически безопасной среде будет распространено также на сборные команды Латвии, команды международных и высших лиг и подготовку спортсменов высокого класса.

Единственное исключение (полубезопасная среда) будет применяться к международным спортивным мероприятиям при условии, что они будут проводиться в формате "пузыря".

Скидки в общественном транспорте - только с сертификатом

После 15 ноября поставщики услуг общественного транспорта, получающие дотации от самоуправлений, не смогут делать скидки на проезд лицам без ковид-сертификата. В то же время они имеют право принимать решение об установке скидок или компенсирования фактических затрат на проезд ученикам общего и профессионального образования.

Гости и ведущие передач могут не использовать маски

В 15 ноября работники СМИ во время создания передач могут не использовать маски для лица, обеспечивая зрителям таким образом и невербальную информацию, что позволит облегчить восприятие информации людьми с проблемами слуха.

Передачи могут создаваться только в эпидемиологически безопасной среде - у каждого участника передачи и вовлеченных в создание передачи работников СМИ должен быть ковид-сертификат, кроме того, должны соблюдаться все установленные мероприятия эпидемиологической безопасности.

Участники передачи могут не носить маски, если в передаче принимают участие не более 20 человек, не включая вовлеченных в создание передачи работников СМИ, а в студии должна обеспечиваться вентиляция с помощью механической вентиляционной системы или естественной вентиляции.

Тест на антиген взамен карантина для привитых контактных лиц

Став контактными лицами зараженных Covid-19, вакцинированные работники и учащиеся с 15 ноября смогут не соблюдать домашний карантин, если организация обеспечит проверку их состояния путем теста на антиген каждый раз перед началом рабочего дня, постановило правительство во вторник.

Чтобы критически важные отрасли могли продолжить свою работу во время пандемии, правительство постановило, что вакцинированные или переболевшие работники и учащиеся, идентифицированные как контактные лица больных коронавирусом, смогут не соблюдать домашний карантин, если руководитель учреждения распорядится о ежедневном проведении скрининга на антигены для этих людей перед началом рабочего или учебного дня на протяжении семи дней с момента контакта с инфицированным человеком.