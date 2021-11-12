Собчак посмеялась над публикацией новой девушки Тимати

Недавно Саша сделала пост, в котором рассуждала о тайном значении родинок.

"Мне было лет 10, когда я случайно увидела передачу, в которой рассказывалось о родинках. Они, оказывается, появляются в течение всей нашей жизни, и каждая имеет свое значение. О том, что значат эти две родинки около моей правой брови, выслушал, наверное, каждый визажист в Киеве, который пытался их скрыть тональным кремом. Когда я узнала, что родинка на шее с правой стороны сулит богатство, я стала рисовать ее маркером. Потом она появилась", - написала модель.

Эта информация вызвала обсуждение среди фолловеров блондинки. А Ксения Собчак даже сняла видео, в котором явно высмеивает модель.

"Ребят, посмотрите, нет ли у меня там родинок на шее. А то богатства мне не видать", - цитирует ее StarHit.ru.

Саша Дони на ролик Собчак пока никак не отреагировала.

О том, что у рэпера новая возлюбленная заговорили после того, как во время отдыха на греческом острове Миконос 38-летний артист опубликовал в Instagram фото блондинки. Да, лица было не разглядеть, но таблоиды мгновенно отреагировали и предположили, что это могла бы быть украинская модель Саша Дони.