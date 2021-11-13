Источники: изначально целью Лукашенко была Латвия, а не Польша

"Действительно, у меня есть информация из источников в белорусских спецслужбах. На военной базе в Витебской области подразделения Белорусского пограничного комитета тренируют две группы. Одна группа - это иракцы, воевавшие в Ираке, а другая - афганцы, пережившие войну в Афганистане. Эти группы будут вовлечены в заключительную фазу этого кризиса, который происходит на границе с Европейским Союзом (ЕС) и Беларусью.

"Если Лукашенко не удастся переправить этих людей через границу, будут задействованы иностранные террористические группы, которые будут применять оружие", - сказал Латушко в интервью.

Павел Латушко когда-то был послом Беларуси во Франции и Польше, а также занимал пост министра культуры. После украденных у белорусского народа выборов в прошлом году он уехал в Польшу.

"Хочу отметить, что источники информации также подтверждают, что изначально приоритетом было направление миграционного потока через латвийскую границу, что Лукашенко ставил своей главной задачей.

Лукашенко хотел отомстить Латвии за жесткие действия во время чемпионата по хоккею, за санкции, но, как мы видим, этот план изменился, и теперь приоритетом стала Польша", - рассказывает бывший дипломат.

Ссылаясь на источники в белорусских спецслужбах, Латушко обрисовал дальнейшую стратегию Лукашенко: "Как будет развиваться ситуация - в приграничной зоне будут лагеря для нелегальных мигрантов, Минобороне Беларуси уже сейчас поставили задачу предоставить беженцам военные палатки, накормить их и демонстрировать, что белорусская сторона заботится о них. Задача всех служб - создать места для проживания мигрантов, днем ​​они должны стоять на границе, а ночью будут спать в приграничных поселках".

Бывший дипломат рассказывает, что главная цель этой гибридной операции - спровоцировать и разделить Европу.

Латушко говорит, что ЕС потерял время. И разрабатываемые сейчас санкции больше не остановят Лукашенко от терроризма против ЕС.

"Когда больному человеку нужно было вызвать неотложную медицинскую помощь - вместо того, чтобы вызвать скорую, все ждали, когда он сам поедет в больницу.