Вс, 14.11.2021
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Источники: изначально целью Лукашенко была Латвия, а не Польша

ФОТО: AP/Scanpix

Оппозиционер режима Лукашенко, бывший дипломат Павел Латушко, который в настоящее время находится в изгнании, сказал в интервью передаче TV3 Ziņas, что первоначальной стратегией Александра Лукашенко было развернуть сценарий польской границы против Латвии.

"Действительно, у меня есть информация из источников в белорусских спецслужбах. На военной базе в Витебской области подразделения Белорусского пограничного комитета тренируют две группы. Одна группа - это иракцы, воевавшие в Ираке, а другая - афганцы, пережившие войну в Афганистане. Эти группы будут вовлечены в заключительную фазу этого кризиса, который происходит на границе с Европейским Союзом (ЕС) и Беларусью.

"Если Лукашенко не удастся переправить этих людей через границу, будут задействованы иностранные террористические группы, которые будут применять оружие", - сказал Латушко в интервью.

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Павел Латушко когда-то был послом Беларуси во Франции и Польше, а также занимал пост министра культуры. После украденных у белорусского народа выборов в прошлом году он уехал в Польшу.

"Хочу отметить, что источники информации также подтверждают, что изначально приоритетом было направление миграционного потока через латвийскую границу, что Лукашенко ставил своей главной задачей.

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Лукашенко хотел отомстить Латвии за жесткие действия во время чемпионата по хоккею, за санкции, но, как мы видим, этот план изменился, и теперь приоритетом стала Польша", - рассказывает бывший дипломат.

Ссылаясь на источники в белорусских спецслужбах, Латушко обрисовал дальнейшую стратегию Лукашенко: "Как будет развиваться ситуация - в приграничной зоне будут лагеря для нелегальных мигрантов, Минобороне Беларуси уже сейчас поставили задачу предоставить беженцам военные палатки, накормить их и демонстрировать, что белорусская сторона заботится о них. Задача всех служб - создать места для проживания мигрантов, днем ​​они должны стоять на границе, а ночью будут спать в приграничных поселках".

Бывший дипломат рассказывает, что главная цель этой гибридной операции - спровоцировать и разделить Европу.

Латушко говорит, что ЕС потерял время. И разрабатываемые сейчас санкции больше не остановят Лукашенко от терроризма против ЕС.

"Когда больному человеку нужно было вызвать неотложную медицинскую помощь - вместо того, чтобы вызвать скорую, все ждали, когда он сам поедет в больницу.

В результате, в медленном темпе, применяя санкции, Лукашенко смог адаптироваться, подавить внутренние протесты, заключить в тюрьму тысячи людей, изгнать сотни тысяч, которые сейчас находятся в Польше, Литве, Латвии и Германии, и теперь он создал кризис на границе", - сказал бывший белорусский дипломат.

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