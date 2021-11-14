50 нелегальным иммигрантам удалось прорваться в Польшу; полицию забрасывали камнями

Попытка силового прорыва границы произошла возле Дубичей Церковных, по информации полиции, 22 гражданина Ирака, бывших в этой группе, уже пойманы.

Еще одна попытка прорыва произошла на территорию Польши возле городка Клюковичи. Она оказалась неудачной, но пострадал один полицейский - мигранты забрасывали польских стражей порядка камнями. Пострадал и автомобиль стражей порядка.

Dzisiejszej nocy niestety odnotowaliśmy kilka agresywnych zachowań. Ze strony Białorusi w kierunku policjantów poleciały kamienie, którymi m. in. trafiono policjanta oraz uszkodzono radiowóz. Policjant na szczęście miał na głowie hełm, który go ochronił. #NaStrażyGranicy pic.twitter.com/iDIwBSEKgd — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 14, 2021

W nocy żołnierze i funkcjonariusze zostali obrzuceni gruzem przez migrantów, którzy próbowali przedostać się do Polski. Migrantom nie udało się przedrzeć na polską stronę. pic.twitter.com/JL2PRZsY8S — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 14, 2021

Всего в субботу было зарегистрировано 233 попытки незаконно пересечь границу Польши.

Были задержаны и четыре человека, помогавших иммигрантам. Среди задержанных - двое граждан Грузии, сириец и один поляк.

Как сообщает Еврорадио, Польша разослала мигрантам СМС с предупреждением на английском языке не верить слухам. Накануне среди них распространилась информация, что 15 ноября Польша якобы откроет границу, и мигрантов пропустят в Германию.