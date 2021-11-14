Вс, 14.11.2021
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Лейна Маркевица, женщина, потерявшая дедушку
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50 нелегальным иммигрантам удалось прорваться в Польшу; полицию забрасывали камнями

Иллюстративное фото ФОТО: AP/Scanpix

Группе из около 50 нелегальных иммигрантов в субботу удалось вломиться с территории Беларуси в Польшу, пишет dpa со ссылкой на местную полицию.

Попытка силового прорыва границы произошла возле Дубичей Церковных, по информации полиции, 22 гражданина Ирака, бывших в этой группе, уже пойманы.

Еще одна попытка прорыва произошла на территорию Польши возле городка Клюковичи. Она оказалась неудачной, но пострадал один полицейский - мигранты забрасывали польских стражей порядка камнями. Пострадал и автомобиль стражей порядка.

Всего в субботу было зарегистрировано 233 попытки незаконно пересечь границу Польши.

Были задержаны и четыре человека, помогавших иммигрантам. Среди задержанных - двое граждан Грузии, сириец и один поляк.

Как сообщает Еврорадио, Польша разослала мигрантам СМС с предупреждением на английском языке не верить слухам. Накануне среди них распространилась информация, что 15 ноября Польша якобы откроет границу, и мигрантов пропустят в Германию.

Эту информацию также подхватили белорусские и российские пропагандисты, однако власти Польши это опровергли и назвали провокацией.


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