Видео ⟩ Новые меры против Covid-19: как будем жить с 15 ноября по 11 января

Учебное заведение сможет вводить удаленное обучение до пяти рабочих дней в месяц, за исключением 1-6-х классов. Удаленно можно учиться, например, одну полную неделю в месяц или один день в неделю.

Если до сих пор очное обучение взрослых могло проходить в эпидемиологически безопасной или полубезопасной среде, то с сегодняшнего дня оно возможно только в "зеленом" режиме.

Рига - исключение

7-12-е классы в школах столичного самоуправления очное обучение с 15 ноября не возобновляют, сообщил ранее руководитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Марис Крастиньш.

Очное обучение в столице с 15 ноября продолжают 1-3-е классы и возобновляют очное обучение 4-6-е классы.

Полностью все классы столичных школ возобновят очное обучение с 22 ноября.

Как подчеркнул руководитель департамента, такое решение принято, чтобы школьники еще на неделю остались дома, что будет способствовать снижению заболеваемости Covid-19.

Без ковид-сертификатов будут обслуживать только в магазинах товаров первой необходимости

С сегодняшнего дня до окончания режима чрезвычайной ситуации 11 января следующего года в небезопасном режиме, то есть без предъявления покупателями ковид-сертификатов, продолжат работать только магазины товаров первой необходимости, постановило правительство.

Покупателям без ковид-сертификатов доступны магазины с площадью общедоступных помещений не более 1500 квадратных метров, если имеется отдельный вход, торгующие продуктами питания, медицинскими товарами, оптикой, кормами для животных, гигиеническими товарами, а также места торговли прессой.

В этих местах торговли, за исключением аптек, должно быть установлено такое максимальное количество посетителей, чтобы обеспечить не менее 25 квадратных метров площади общедоступных помещений на одного посетителя. В аптеках, где проводится вакцинация от Covid-19 и выдаются сертификаты о тестировании, на одного посетителя должно быть обеспечено не менее 15 квадратных метров площади общедоступных помещений.

В эпидемиологически небезопасном, или "красном", режиме будут работать автозаправочные станции, билетные кассы на автовокзалах и железнодорожных вокзалах, где продаются билеты только на внутренние маршруты, а также рынки под открытым небом и места уличной торговли, при этом торговцы и покупатели должны находиться в масках.

В магазинах, работающих в "зеленом" режиме, на каждого покупателя должно быть обеспечено не менее 15 квадратных метров площади общедоступных помещений.

Места торговли и оказания услуг могут работать с 6:00 до 21:00, за исключением магазинов товаров первой необходимости, которые могут работать без ограничения по времени.

На выходных работа торговых центров ограничена

В выходные и праздничные дни в торговых центрах (площадь помещений - более 1500 кв. м и более 5 торговых точек) работают только: