Пн, 15.11.2021
Нашей семье помочь уже нельзя, но есть маленькая надежда рассказать другим людям и, возможно, помочь кому-то другому Лейна Маркевица, женщина, потерявшая дедушку
Лейна Маркевица, женщина, потерявшая дедушку

Видео ⟩ Новые меры против Covid-19: как будем жить с 15 ноября по 11 января

  • Комендантский час отменен
  • Учебные заведения возобновят очные занятия (в Риге есть исключение)
  • Без сертификатов будут доступны только товары первой необходимости
  • На выходных работа торговых центров ограничена
ФОТО: Zane Bitere/LETA

С сегодняшнего дня, 15 ноября, отменены особо строгие ограничения, введенные в Латвии для предотвращения распространения заболеваемости Covid-19, постановило ранее правительство. Рассказываем - как жить и что можно делать после долгожданного окончания локдауна. Также правительство провело пресс-конференцию с участием экспертов, где рассказало о правилах с 15 ноября.

Видео: Эксперты о правилах с 15 ноября

Поправки к постановлению правительства в основном предусматривают сохранение требований, которые действовали с 11 октября по 20 октября, однако впредь в "зеленом" режиме (при наличии сертификата, подтверждающего факт вакцинации от Covid-19 и/или перенесенного заболевания. - Прим. ред.) будут проходить все очные мероприятия и оказываться услуги, за исключением критически важных, а комендантский час отменен.

Учебные заведения возобновят занятия в очной форме

Поправки также предусматривают, что учебный процесс возобновится в очной форме. На этапе основной школы необходимо гарантировать, чтобы потоки учащихся из разных групп, классов или курсов не пересекались - не находились в одном классе в одно и то же время и не встречались на переменах. На этапе среднего образования это требование может не применяться, а в дошкольных учреждениях допустимы объединенные группы в одном учреждении при максимально неизменном составе.

Учебное заведение должно, насколько это возможно, обеспечивать, чтобы классы не контактировали друг с другом во время обеда, если же это невозможно, учебное заведение должно установить график питания по группам классов.

Учебное заведение сможет вводить удаленное обучение до пяти рабочих дней в месяц, за исключением 1-6-х классов. Удаленно можно учиться, например, одну полную неделю в месяц или один день в неделю.

Если до сих пор очное обучение взрослых могло проходить в эпидемиологически безопасной или полубезопасной среде, то с сегодняшнего дня оно возможно только в "зеленом" режиме.

Рига - исключение

7-12-е классы в школах столичного самоуправления очное обучение с 15 ноября не возобновляют, сообщил ранее руководитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Марис Крастиньш.

Очное обучение в столице с 15 ноября продолжают 1-3-е классы и возобновляют очное обучение 4-6-е классы.

Полностью все классы столичных школ возобновят очное обучение с 22 ноября.

Как подчеркнул руководитель департамента, такое решение принято, чтобы школьники еще на неделю остались дома, что будет способствовать снижению заболеваемости Covid-19.

Без ковид-сертификатов будут обслуживать только в магазинах товаров первой необходимости

С сегодняшнего дня до окончания режима чрезвычайной ситуации 11 января следующего года в небезопасном режиме, то есть без предъявления покупателями ковид-сертификатов, продолжат работать только магазины товаров первой необходимости, постановило правительство.

Покупателям без ковид-сертификатов доступны магазины с площадью общедоступных помещений не более 1500 квадратных метров, если имеется отдельный вход, торгующие продуктами питания, медицинскими товарами, оптикой, кормами для животных, гигиеническими товарами, а также места торговли прессой.

В этих местах торговли, за исключением аптек, должно быть установлено такое максимальное количество посетителей, чтобы обеспечить не менее 25 квадратных метров площади общедоступных помещений на одного посетителя. В аптеках, где проводится вакцинация от Covid-19 и выдаются сертификаты о тестировании, на одного посетителя должно быть обеспечено не менее 15 квадратных метров площади общедоступных помещений.

В эпидемиологически небезопасном, или "красном", режиме будут работать автозаправочные станции, билетные кассы на автовокзалах и железнодорожных вокзалах, где продаются билеты только на внутренние маршруты, а также рынки под открытым небом и места уличной торговли, при этом торговцы и покупатели должны находиться в масках.

В магазинах, работающих в "зеленом" режиме, на каждого покупателя должно быть обеспечено не менее 15 квадратных метров площади общедоступных помещений.

Места торговли и оказания услуг могут работать с 6:00 до 21:00, за исключением магазинов товаров первой необходимости, которые могут работать без ограничения по времени.

На выходных работа торговых центров ограничена 

В выходные и праздничные дни в торговых центрах (площадь помещений - более 1500 кв. м и более 5 торговых точек) работают только:

  • продуктовые магазины (70% ассортимента товаров которых составляют продовольственные товары, гигиенические товары, корма для животных и пресса);
  • аптеки (в том числе ветеринарные);
  • места торговли медицинскими товарами (90% ассортимента составляют медицинские товары);
  • магазины оптики;
  • магазины, торгующие кормом для животных;
  • места торговли прессой;
  • магазины гигиенических товаров (70% ассортимента составляют гигиенические товары);
  • поставщики необходимых бытовых услуг (например, филиалы банков, химчистки, мастерские по изготовлению ключей, предоставляющие услуги ремонта и т. п.);
  • те места торговли и оказания услуг, у которых есть отдельный вход с улицы и которые обеспечивают отделение потока посетителей от помещений общего пользования в торговом центре.

Спортивные тренировки

Тренировки могут проходить в "зеленом" режиме с проверкой сертификата участников, подтверждающего факт вакцинации или перенесенного заболевания. Однако и "зеленый" режим подразумевает соблюдение следующих правил:

  • Не менее 15 кв. м площади помещения для тренировок  на одного посетителя, дистанция - 2 м.
  • До 20 человек в группе как в помещениях, так и на улице.
  • Заполненность раздевалок не превышает 25%.

Без сертификата тренироваться разрешено лишь индивидуально на улице без тренера.

Общественное питание

Проверяются сертификаты о вакцинации/перенесенном заболевании как в помещениях, так и на улице.

  • Места общественного питания работают с 6:00 до 21:00.
  • Выдача еды навынос - без ограничения времени работы.
  • В помещениях и на улице за одним столиком находится не более 4 лиц.
  • В помещениях и на улице расстояние между столиками - не менее 2 метров, если между ними нет разделительной стены.
  • Работники и посетители правильно пользуются масками для лица, за исключением времени, когда посетители сидят за столом.

При обслуживании клиентов с детьми потоки должны быть разделены во времени или пространстве: помещение должно быть ограниченным (например, стеной или ограничивающей лентой и дистанцией 2 метра), и два этих потока посетителей не пересекаются.

Без наличия ковид-сертификата еду можно приобретать только навынос или с доставкой.

Собрания

Частные мероприятия, собрания, шествия, пикеты могут проводиться в составе до 10 человек в помещениях и до 20 человек на улице вне зависимости от наличия ковид-сертификата.


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