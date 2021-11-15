Видео ⟩ Новые меры против Covid-19: как будем жить с 15 ноября по 11 января

Учебное заведение сможет вводить удаленное обучение до пяти рабочих дней в месяц, за исключением 1-6-х классов. Удаленно можно учиться, например, одну полную неделю в месяц или один день в неделю.
Если до сих пор очное обучение взрослых могло проходить в эпидемиологически безопасной или полубезопасной среде, то с сегодняшнего дня оно возможно только в "зеленом" режиме.
7-12-е классы в школах столичного самоуправления очное обучение с 15 ноября не возобновляют, сообщил ранее руководитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Марис Крастиньш.
Очное обучение в столице с 15 ноября продолжают 1-3-е классы и возобновляют очное обучение 4-6-е классы.
Полностью все классы столичных школ возобновят очное обучение с 22 ноября.
Как подчеркнул руководитель департамента, такое решение принято, чтобы школьники еще на неделю остались дома, что будет способствовать снижению заболеваемости Covid-19.
Без ковид-сертификатов будут обслуживать только в магазинах товаров первой необходимости
С сегодняшнего дня до окончания режима чрезвычайной ситуации 11 января следующего года в небезопасном режиме, то есть без предъявления покупателями ковид-сертификатов, продолжат работать только магазины товаров первой необходимости, постановило правительство.
Покупателям без ковид-сертификатов доступны магазины с площадью общедоступных помещений не более 1500 квадратных метров, если имеется отдельный вход, торгующие продуктами питания, медицинскими товарами, оптикой, кормами для животных, гигиеническими товарами, а также места торговли прессой.
В этих местах торговли, за исключением аптек, должно быть установлено такое максимальное количество посетителей, чтобы обеспечить не менее 25 квадратных метров площади общедоступных помещений на одного посетителя. В аптеках, где проводится вакцинация от Covid-19 и выдаются сертификаты о тестировании, на одного посетителя должно быть обеспечено не менее 15 квадратных метров площади общедоступных помещений.
В эпидемиологически небезопасном, или "красном", режиме будут работать автозаправочные станции, билетные кассы на автовокзалах и железнодорожных вокзалах, где продаются билеты только на внутренние маршруты, а также рынки под открытым небом и места уличной торговли, при этом торговцы и покупатели должны находиться в масках.
В магазинах, работающих в "зеленом" режиме, на каждого покупателя должно быть обеспечено не менее 15 квадратных метров площади общедоступных помещений.
Места торговли и оказания услуг могут работать с 6:00 до 21:00, за исключением магазинов товаров первой необходимости, которые могут работать без ограничения по времени.
На выходных работа торговых центров ограничена
В выходные и праздничные дни в торговых центрах (площадь помещений - более 1500 кв. м и более 5 торговых точек) работают только:
- продуктовые магазины (70% ассортимента товаров которых составляют продовольственные товары, гигиенические товары, корма для животных и пресса);
- аптеки (в том числе ветеринарные);
- места торговли медицинскими товарами (90% ассортимента составляют медицинские товары);
- магазины оптики;
- магазины, торгующие кормом для животных;
- места торговли прессой;
- магазины гигиенических товаров (70% ассортимента составляют гигиенические товары);
- поставщики необходимых бытовых услуг (например, филиалы банков, химчистки, мастерские по изготовлению ключей, предоставляющие услуги ремонта и т. п.);
- те места торговли и оказания услуг, у которых есть отдельный вход с улицы и которые обеспечивают отделение потока посетителей от помещений общего пользования в торговом центре.