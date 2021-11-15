Суд: свободный доступ к штрафным баллам водителей не соответствует Конституции

Истец просил ST оценить соответствие части второй статьи 14.1 закона о дорожном движении статье 96 Конституции. Согласно оспариваемой норме, указанная информация общедоступна. Заявитель считает, что это нарушает его право на неприкосновенность частной жизни, закрепленное в статье 96 Конституции.

ST указал, что статья 96 Конституции защищает личные данные. Информация о наказаниях человека, установленная оспариваемой нормой, связана с его личной жизнью, и обработка этой информации, включая тот факт, что такая информация становится доступной, является вмешательством в частную жизнь человека.

ST пришел к выводу, что оспариваемая норма принята и провозглашена в соответствии с требованиями нормативных актов и достаточно ясна, однако при ее принятии законодатель не оценил ее соответствие правовым нормам ЕС в области защиты данных. Легитимной целью ограничения основных прав, предусмотренного оспариваемой нормой, является защита общественной безопасности и прав других лиц.

Однако предусмотренное данной нормой раскрытие информации о штрафных пунктах водителя любому лицу, запрашивающему такую информацию, допускает, что такую информацию получают лица, которым она не нужна для содействия безопасности дорожного движения. Более того, лица, которым действительно нужна информация о штрафных пунктах, могут получить ее даже если она имеет статус информации с ограниченным доступом.

С учетом вышеизложенного ST признал, что в конкретном случае существуют менее ограничивающие средства, с помощью которых законная цель оспариваемой нормы может быть достигнута. Ограничение основных прав, включенное в оспариваемую норму, не соответствует принципу соразмерности.