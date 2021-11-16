Добровольный Робинзон: британец 40 лет живет отшельником в горах Шотландии

"Мне говорили, что я никогда не поправлюсь. Мне говорили, что я навсегда останусь немым. Мне говорили, что я не смогу ходить. Но я справился, - рассказывает он. - Тогда я и решил, что не стану больше жить по чужим правилам, только по моим собственным".

Кен начал путешествовать, выбирая уединенные уголки.

В канадской территории Юкон на границе с Аляской ему вдруг пришло в голову: а что будет, если свернуть с дороги и отправиться куда глаза глядят?

ФОТО: URUNA PRODUCTIONS

Кен прошел пешком 37,5 тыс. километров и отсутствовал дома почти десять лет.

За это время умерли его родители. Кен узнал об этом, только вернувшись, и, по его словам, сперва ничего почувствовал. "Я не сразу осознал, что случилось", - говорит он.

На родине его теперь ничто не удерживало. Кен снова отправился в путь без цели, прошел всю Британию, и в заповеднике Раннох-Мур его вдруг накрыло.

"Я шел и плакал, - говорит он. - И я подумал: где самое безлюдное место в Британии?"

"Я ходил по окрестностям озера, заглядывая в каждую бухточку в поисках точки, откуда не было бы видно ни одного дома. Сотни миль впустую. И наконец набрел на эту чащу".

Скитания Кена закончились. Он обнаружил место, в котором захотел остаться.

Середина 80-х. Кен только что построил свой дом ФОТО: KEN SMITH

Он перестал плакать и принялся строить бревенчатую хижину. Чтобы определиться с дизайном, сперва сделал несколько макетов из маленьких палочек.

Спустя 40 лет в его очаге бушует пламя, но в доме нет ни электричества, ни газа, ни водопровода, ни, тем более, мобильного сигнала.

Дрова нужно рубить в лесу и приносить на себе. Кен выращивает овощи и собирает ягоды, но главным источником провианта ему служит озеро.

"Если вы хотите жить независимо, первым делом следует научиться рыбачить", - говорит он.

Но жизнь в одиночестве связана с рисками, и в конце концов они себя проявили. В феврале 2019 года, через десять дней после отъезда Лиззи Маккензи, в заснеженном лесу с Кеном случился инсульт.

Его спасла цивилизация, от которой он бежал. У отшельника был с собой миниатюрный радиомаяк, который подарила ему Лиззи, и он подал сигнал SOS. Зов о помощи прошел через спутник системы GPS и был принят в Хьюстоне, штат Техас. Американцы оперативно проинформировали британские власти, и Кена перевезли на вертолете в больницу в ближайшем городе Форт-Уильям.

Семь недель врачи боролись за его жизнь, убеждая вернуться в общество, поселиться в городской квартире и воспользоваться услугами ухода за пожилыми гражданами. Но Кен хотел одного: вернуться в свое убежище.

ФОТО: URUNA PRODUCTIONS

Так он и поступил, но из-за ослабления памяти и зрения вынужден теперь полагаться на людей больше, чем ему хотелось бы. Лесник каждые две недели привозит еду, за которую Кен платит из своей пенсии.

"Люди очень добры ко мне", - говорит он.

Примерно через год его снова доставили в больницу после травмы, нанесенной развалившейся поленницей.

Но отшельник стоит на своем.