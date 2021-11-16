Германия приостановила сертификацию "Северного потока - 2"

Базирующийся в Швейцарии оператор должен передать активы немецкой "дочке"

Как отмечается в размещенном на его сайте заявлении, процесс сертификации возобновится после того, как базирующийся в швейцарском городе Цуг оператор Nord Stream 2 передаст основные активы и кадровые ресурсы немецкой дочерней компании и регулятор сможет проверить вновь представленные документы.

"Когда эти требования будут выполнены, Федеральное агентство по сетям сможет продолжить рассмотрение в течение оставшейся части предусмотренного законом четырехмесячного срока, подготовить проект решения и в соответствии с законодательством о внутреннем рынке направить его Европейской комиссии для комментария", - указывается далее.

Регулятор уже проинформировал о решении министерство экономики и энергетики Германии, а также Европейскую комиссию. Кроме того, перед публикацией оно было доведено до сведения участников процедуры.

На фоне новости о приостановке процедуры сертификации газопровода в Германии спотовая цена газа возросла во вторник до 1046 долларов за тысячу кубометров. Цена декабрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures выросла до 88,9 евро за МВт.ч. В начале ноября цена на газ составляла около 750 долларов за тысячу кубометров.

Украина допущена к процессу сертификации "Северного потока - 2"

Между тем немецкий сетевой регулятор подтвердил, что Украина будет допущена к процессу сертификации "Северного потока 2". "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и LLC Газотранспортная система Украины сегодня были допущены к процессу сертификации. Допущенные к процессу имеют права, в особенности, право давать свою оценку. Права вето они не имеют", - заявила "Интерфаксу" представитель Федерального агентства по сетям Фите Вульф (Fiete Wulff).

Ранее к процессу сертификации была подключена польская газовая компания PGNiG.

СП-2 достроен в сентябре