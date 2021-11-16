Германия приостановила сертификацию "Северного потока - 2"

Базирующийся в Швейцарии оператор должен передать активы немецкой "дочке"
Как отмечается в размещенном на его сайте заявлении, процесс сертификации возобновится после того, как базирующийся в швейцарском городе Цуг оператор Nord Stream 2 передаст основные активы и кадровые ресурсы немецкой дочерней компании и регулятор сможет проверить вновь представленные документы.
"Когда эти требования будут выполнены, Федеральное агентство по сетям сможет продолжить рассмотрение в течение оставшейся части предусмотренного законом четырехмесячного срока, подготовить проект решения и в соответствии с законодательством о внутреннем рынке направить его Европейской комиссии для комментария", - указывается далее.
Регулятор уже проинформировал о решении министерство экономики и энергетики Германии, а также Европейскую комиссию. Кроме того, перед публикацией оно было доведено до сведения участников процедуры.
На фоне новости о приостановке процедуры сертификации газопровода в Германии спотовая цена газа возросла во вторник до 1046 долларов за тысячу кубометров. Цена декабрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures выросла до 88,9 евро за МВт.ч. В начале ноября цена на газ составляла около 750 долларов за тысячу кубометров.
Украина допущена к процессу сертификации "Северного потока - 2"
Между тем немецкий сетевой регулятор подтвердил, что Украина будет допущена к процессу сертификации "Северного потока 2". "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и LLC Газотранспортная система Украины сегодня были допущены к процессу сертификации. Допущенные к процессу имеют права, в особенности, право давать свою оценку. Права вето они не имеют", - заявила "Интерфаксу" представитель Федерального агентства по сетям Фите Вульф (Fiete Wulff).
Ранее к процессу сертификации была подключена польская газовая компания PGNiG.
"Северный поток-2" протяженностью около 1200 км был достроен в сентябре, сейчас на нем идет техническая прокачка газа. Проект состоит из двух труб, их совокупная мощность составляет 55 млрд куб. м. 8 ноября в "Газпроме" заявили, что газопровод полностью завершен и готов к запуску. В тот же день германский регулятор начал процесс сертификации СП-2. По мнению экспертов, сертификация газопровода может затянуться до мая из-за рассмотрения в Еврокомиссии.