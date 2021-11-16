Романтическая поездка на украденной машине закончилась полетом через канаву

Между тем, спешившие посмотреть на происшествие местные жители сначала выдвинули версию, что столкновение произошло из-за того, что на дорогу выбежало лесное животное - их немало в окрестностях Ропажи. Однако через некоторое время на место происшествия явился сам владелец машины, у которого была совершенно другая информация. За рулем машины сидел молодой парень - друг автовладельца, решивший "проветрить голову" на дороге Тинужи - Ропажи после ночной вечеринки.

"Мы выпили, да, и мы пошли спать, ему тоже нужно было идти спать. Пять дней машине, пять дней! Купил во вторник, накопил деньги", - говорит автовладелец.

Полиция подтверждает, что причины аварии связаны с употреблением алкоголя и безрассудным вождением. Кроме того, водитель взял с собой пассажира, так сказать, хотел прокатить девушку.

"Молодой человек 2001 года рождения не справился с управлением, съехал с дороги и въехал в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир автомобиля, которого с травмами доставили в медицинское учреждение. Во время проверки было обнаружено, что у водителя более двух промилле алкоголя в дыхании, и у молодого человека не было прав. По факту случившегося Государственная полиция возбудила уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов также выяснили, что данная машина была украдена у законного владельца утром того же дня. Государственная полиция задержала двух лиц, предположительно причастных к этому, и возбудила уголовное дело по этому поводу", - сказали в полиции.

Хотя поездка обойдется виноватому водителю дорого, молодому человеку повезло, что пассажир не получил серьезных травм в аварии. Несмотря на то, что девушку доставили в больницу, по крайней мере, изначально серьезных травм обнаружено не было, сообщают врачи. Пассажир мог удариться головой о стекло, но вряд ли удар будет иметь серьезные последствия.