От Covid-19 скончались 79 человек - рекорд смертей за сутки. Выявлен 1501 новый случай

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 109 лет:

один человек в возрасте от 30 до 39 лет;

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

шесть человек в возрасте от 50 до 59 лет;

восемнадцать человек в возрасте от 60 до 69 лет;

пятнадцать человек в возрасте от 70 до 79 лет;

тридцать три человека в возрасте от 80 до 89 лет;

​три человека в возрасте от 90 до 99 лет;

два человека в возрасте от 100 до 109 лет.

69 умерших за последний день не были вакцинированы или не закончили курс вакцинации. 10 человек были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 970 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 531 был вакцинирован.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 994,4 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 12,4%. Было сделано 12 059 тестов.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 243 340 жителей Латвии.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 1254 до 1185 человек (на 5,5%), свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 98 пациентов с Covid-19, выписано 130 человек. Как сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний, 79 больных коронавирусом вчера скончались.

В настоящее время в больницах находится 981 пациент со среднетяжелым течением заболевания, состояние 204 человек (17,2%) тяжелое.