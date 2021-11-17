Кариньш не исключает введение локдауна для невакцинированных

Премьер подчеркнул, что главное средство в борьбе с пандемией - вакцинация. "Есть два способа борьбы с вирусом. Один вариант, который сейчас применяет только Китай - как только появляется один случай заболевания, закрывают все общество. Весь остальной мир допускает определенный уровень заболеваемости, но пытается защитить человек вакцинацией, масками для лица, дистанцированием, ограничениями на собрания", - рассказал премьер-министр. Он добавил, что такой стратегии правительство будет придерживаться и в дальнейшем.

Премьер указал, что люди идут вакцинироваться, только если обязаны. "Например, в Дании люди идут вакцинироваться добровольно и не задают вопросов. Там общество очень хорошо защищено. В Латвии так поступила половина жителей, а половина сделала это только тогда, когда это стало обязательным".

Также премьер указал, что можно думать о введении ограничений, похожих на те, что установлены в Австрии. Там невакцинированные жители могут выходить из дома только раз в день. Премьер добавил, что пока что не один из экспертов не предлагал такого решения.

Кариньш признает, что успешно контролировать ограничения удается не везде. Он считает, что это заметнее всего в общественном транспорте, где не все люди используют маски правильным образом. Он также отметил, что нередко представление о ситуации создается на основании нескольких постов в социальных сетях.

"Надо помнить, что политика не может основываться только на социальных сетях. Если я вижу один случай и пишу об этом, создается впечатление, что это происходит повсеместно. Но я вижу, что ситуация неравномерная", - рассказал политик, подчеркнув, что маску носить надо не потому, что таков закон, а чтобы защитить себя и других.