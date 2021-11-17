Опрос: 81% жителей считают, что недостаток уважения во время пандемии привел к агрессии

Большинство людей считают, что неуважение друг к другу способствовало враждебности и агрессии (81%), увеличению количества агрессивных комментариев в цифровой среде (80%) и поляризации общества (80%). По мнению населения, нехватка уважения привела также к отсутствию солидарности (71%), социальному отчуждению (57%) и протестам против вакцинации (65%).

"Если сравнить пандемию с океаном, то мы все оказались в нем, только у одного есть корабль, у второго - лодка, а у третьего лодка дала течь. То есть влияние пандемии на нас зависит от наших индивидуальных ресурсов - эмоциональных, иммунных, финансовых и других. Поэтому пандемия - как катализатор, это не причина, а выявление того, какие мы есть.

Отсутствие уважения и человечности существовало и до пандемии, но пандемия усугубила то, что у нас есть или чего нам не хватает.

В то же время монолитного общества не существует и, безусловно, есть часть общества, которая благодаря своей личной зрелости, эмоциональной интеллигентности и другим индивидуальным ресурсам сохранила уважительное отношение к себе и другим и во время пандемии", - говорит психотерапевт Диана Занде.

Во время социальной кампании #DariNevisNaido в социальных сетях известные личности будут призывать людей дважды подумать, прежде чем писать уничижительные и оскорбительные комментарии в адрес других людей и мнений, причем такие, которые никогда не прозвучали бы при личной встрече. Вместо того чтобы писать такие комментарии, Tele2 вместе с известными людьми будет призывать делать пожертвования для проекта "Коробка храбрости" Детской больницы.

"Данные опроса вызывают тревогу, но раскрывают реальность, особенно во время пандемии. Как правило, те, кто "храбр" в цифровой среде, избегают ответственности за свои действия в реальном мире. Мы, Tele2, считаем, что сейчас самое время напомнить о важности построения и поддержания отношений, основанных на уважении. Я надеюсь, что это поможет преодолеть нынешний трудный этап и сделать мир лучше. Посредством социальной кампании мы будем призывать тратить энергию на добрые и реальные дела, а не на неадекватную критику и оскорбления. Поэтому лейтмотив кампании - "действуй, а не враждуй", и в рамках кампании мы будем собирать средства для проекта Детской клинической университетской больницы "Коробка храбрости", - говорит Валдис Ванцович, председатель правления Tele2.