Банк Латвии выпустит "Монету удачи", которая будет стоить 53 евро

Графический дизайн "Монеты удачи" создал опытный художник Арвид Приедите, автор многих монет из коллекции Банка Латвии, а пластиковую модель - Янис Струпулис.

Один из символов удачи - пятилистник сирени. Народное поверье гласит, что когда вы находите пятилистник, нужно загадать желание и съесть его либо высушить и держать под рукой.

Монета Банка Латвии, в отличие от настоящего пятилистника сирени, несъедобна. Ее дарят или оставляют себе, чтобы энергия удачи всегда сопровождала владельца монеты.

Только изредка кончиками пальцев следует слегка касаться капсулы с монетой, чтобы удача была у самого человека, у близких и у всей Латвии. "Монета удачи" Банка Латвии дает возможность не ждать весны, лучших времен и счастья, а создавать удачу самому.

На одной стороне монеты изображен цветок сирени с пятью лепестками, покрытый цветной печатью, а на обратной - букет цветов сирени с одним пятилистником удачи среди множества мелких цветов.

Новую монету можно будет приобрести на сайте www.e-monetas.lv. Цена монеты 53 евро. Лимит покупки: две монеты.

Тираж монеты - 4000 экземпляров. Монета изготовлена компанией ​​Koninklijke Nederlandse Munt (Нидерланды).