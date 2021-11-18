Чт, 18.11.2021
Условно нам еще нужно привить от 90 000 до 100 000 пожилых людей, и чем быстрее, тем лучше. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
2

Левитс: Мы видим, что ни в одной стране кризис Covid-19 не управляется должным образом

Valsts prezidents Egils Levits ФОТО: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

"Хотя сегодняшняя ситуация сложна, история доказывает, что мы справляемся с кризисами, и это серьезное основание для того, чтобы сказать, что мы также справимся с этими кризисами", - сказал президент Эгил Левитс в интервью Латвийскому телевидению.

Отвечая на вопрос о разделении общества в проблеме вакцинации, президент пояснил, что существуют разные мнения, подчеркнув, что Латвия - демократическое государство и никогда не бывает полного единства в демократии.

Левитс также отметил, что все вовлечены в кризис Covid-19, не только правительство, но "каждый несет личную ответственность за вакцинацию и убеждение своих близких сделать вакцинацию - так мы преодолеем этот кризис Covid-19".

"Мы видим, что кризис [Covid-19] не очень хорошо управляется ни в одной стране, даже в старых демократиях в Европе", - сказал президент.

2

Говоря о ситуации на латвийско-белорусской границе, Левитс отметил, что несколько дней назад он встречался с президентами Литвы, Эстонии и Польши, и страны договорились об охране границ. "Это не кризис беженцев, это гибридная атака на Европейский Союз - на Латвию, Литву и Польшу - и в этом отношении наши три страны едины. Нас также поддерживает Европейский Союз и НАТО. Мы не одиноки, потому что мы охраняем границу Латвии, и в то же время границу Европейского Союза и НАТО", - сказал Левитс.

Президент в государственный праздник пожелал всем самоуверенности, подчеркнув, что это важно 18 ноября, потому что, оглядываясь на историю, "мы были сильны, мы сильны сегодня и будем сильными в будущем".


НАВЕРХ
Back