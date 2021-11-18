Левитс: Мы видим, что ни в одной стране кризис Covid-19 не управляется должным образом

Отвечая на вопрос о разделении общества в проблеме вакцинации, президент пояснил, что существуют разные мнения, подчеркнув, что Латвия - демократическое государство и никогда не бывает полного единства в демократии.

Левитс также отметил, что все вовлечены в кризис Covid-19, не только правительство, но "каждый несет личную ответственность за вакцинацию и убеждение своих близких сделать вакцинацию - так мы преодолеем этот кризис Covid-19".

"Мы видим, что кризис [Covid-19] не очень хорошо управляется ни в одной стране, даже в старых демократиях в Европе", - сказал президент.

Говоря о ситуации на латвийско-белорусской границе, Левитс отметил, что несколько дней назад он встречался с президентами Литвы, Эстонии и Польши, и страны договорились об охране границ. "Это не кризис беженцев, это гибридная атака на Европейский Союз - на Латвию, Литву и Польшу - и в этом отношении наши три страны едины. Нас также поддерживает Европейский Союз и НАТО. Мы не одиноки, потому что мы охраняем границу Латвии, и в то же время границу Европейского Союза и НАТО", - сказал Левитс.